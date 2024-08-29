Milyonlarca aday KPSS'de pazar günü ter dökecek

1 milyonu aşkın aday KPSS Ön Lisans uygulamasında pazar günü ter dökecek. 13 bini aşkın emniyet mensubunun sahada olacağı sınavın sonucu 20 Eylül'de açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan KPSS Ön Lisans uygulaması Pazar günü gerçekleştirilecek. 81 il ve Lefkoşa’da uygulanacak olan sınava 1 milyondan fazla aday başvurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini söyleyen Ersoy, 2022-Ön Lisans Sınavı 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135’e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.

SINAV ÜCRETİNDEN MUAF OLANLAR

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Başkan Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Sınavda toplam 164 bin 53 görevlinin yer alacağını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak" dedi.

EN FAZLA BAŞVURU 3 BÜYÜK KENTTEN

18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu aktaran Başkan Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588’dir. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak gerçekleşti " diye konuştu.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.