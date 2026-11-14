Okullarda dijital seferberlik! MEB: 543 yenilikçi sınıfa 500 daha ilave edilecek

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi maksadıyla 2027’de 2 bin bilişim teknolojileri laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurulması hedefleniyor.

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Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması kapsamında, 2026 itibarıyla üç boyutlu yazıcılar, robotik kodlama kitleri ve mobil robot platformlarıyla donatılmış 5 bin 321 bilişim teknolojileri laboratuvarı ile 543 yenilikçi sınıf hizmete sunuldu. Bakanlığın, eğitim ortamlarının teknolojik imkânlarını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında gelecek üç yılda okullara kazandırılacak yeni atölye sayısı 6 bin 500’e ulaşacak. Yeni laboratuvar ve atölyelerle öğrencilerin robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve teknoloji geliştirme alanlarında uygulamalı çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

17 MİLYON ÖĞRENCİ TATİLDE

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 17 milyon öğrenci, cuma günü son ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Bir haftalık araya bu hafta sonunun da eklenmesiyle 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 23 Kasım’da tekrar ders başı yapacak. (İHA)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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