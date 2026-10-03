“Burada kürek yapılmaz” denilerek kestirilip atılan Meriç Nehri, yıllar süren inançlı bir mücadelenin ardından 28 ülkeden sporcuları ağırlayan uluslararası olimpik bir parkura dönüştü.

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Edirne’de akıntısı ve değişken su seviyesi sebebiyle “Burada kürek olmaz” denilen Meriç Nehri, yıllar süren mücadelenin ardından uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan olimpik bir parkura dönüştü. Bu dönüşümün arkasındaki isim ise eğitim yatırımcısı Nesim İba...

2018-2019 yıllarında “Burada kürek sporu yapılabilir mi?” diye yola çıkan İba, İstanbul’dan sporcuları Edirne’ye davet etti. Aldığı cevap netti: “Burada olmaz.” Buna rağmen iki yıl üst üste kürek festivali düzenledi. Su seviyesinin düştüğü dönemlerde DSİ ile görüşerek nehre su bırakılmasını ve bazı kapakların açılmasını sağladı. Sonra sıra çocuklara geldi. 2019’da sahibi olduğu TED Edirne Koleji’nin bünyesinde spor ve kürek kulübü kurdu. 2020’de tekneler Meriç’e indirildi. 2022’de Türkiye Kürek Federasyonu Bahar Kupası’nda ilk kez yarışan öğrenciler iki altın madalya kazandı.

Eğitim gönüllüsü iş adamı Nesim İba'dan kürek sporunda elde ettikleri başarıyı dinledik.

Avrupa’daki kürek parkurlarını inceleyen Nesim İba, benzerlerini Edirne’ye kazandırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Bakanlığı ve federasyonla görüştü. Ardından su seviyesini kontrol için Meriç’e 2,5 milyon metreküp su tutan sistem oluşturuldu; kulvar, iskele ve hakem kuleleri gibi uluslararası standartlarda altyapı kuruldu.

‘Olmaz’ denilen Meriç dünya sahnesinde

KORKUYU DA YENDİLER...

2022’de Edirne’nin kürek sporu şampiyonasına ev sahipliği için Avrupa Kürek Federasyonuna başvuru yapıldı. 2024 U23 Avrupa Kürek Şampiyonası serhat şehrimizde düzenlendi. 28 ülkeden 600 sporcu Meriç’te yarıştı. Organizasyonda Türkiye Kürek Millî Takımı madalya rekoru kırdı. Sonra Balkan Kürek Şampiyonası da Edirne’de düzenlendi.

TED Edirne sporcuları, düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandı.

Meriç’in önündeki engel sadece teknik değildi. Aileler yıllarca çocuklarının nehre yaklaşmasını istemedi. Bugün TED Edirne Kolejinde yaklaşık 35-40 öğrenci kürekle ilgileniyor. Öğrencilerden biri Polonya’da gençler dünya şampiyonu oldu. Başka öğrenciler de önemli dereceler elde etti. Son olarak 25-27 Eylül’de Türkiye Kürek Şampiyonası yapıldı. TED Edirne Koleji, 378 puanla üçüncü oldu.

Bugün nehirde tekneler ilerliyor. Bir zamanlar baharda taşkınlarla yazın su çekilmeleriyle gündeme gelen Meriç’te, şimdi hangi ülke sporcularının yarışacağı konuşuluyor.

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