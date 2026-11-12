Eğitim

'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı

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'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı
Başlık Resmi'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MEB’in yasak kararına rağmen “24 Kasım” öncesi hediye yarışı kızıştı. WhatsApp gruplarındaki yüksek meblağlı organizasyonlar velilerin bütçelerinde ciddi maddi baskı oluşturuyor.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken okullarda hediye tartışması yeniden gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesi yönündeki uyarısına rağmen bazı veli gruplarında ortak hediye organizasyonları sürüyor.

Genellikle “sınıf annelerinin” öncülük ettiği organizasyonlarda gram altın, tam altın, çanta ve takı gibi pahalı hediyeler için para toplanıyor. WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajda, öğretmen için 21 Kasım Cumartesi günü kahvaltı organizasyonu düzenleneceği duyuruldu.

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Kahvaltı, çiçek ve tam altının dâhil olduğu organizasyon için kişi başı 2 bin 500 TL istendi. Başka bir veli grubunda ise gram altın önerisi gündeme geldi. Bazı veliler bu fikri desteklerken bazıları pahalı buldu. Hediye ve alışveriş çekleri de alternatifler arasında konuşuldu.

'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı
Başlık Resmi'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı

Ortak para toplanması, maddi imkânı sınırlı aileleri zorluyor. Özellikle birden fazla çocuğu okula giden veliler, her sınıf için ayrı para istenmesinin ekonomik yük oluşturduğunu belirtiyor. Bazı veliler, organizasyonlara katılmadıklarında diğer ailelerin tepkisinden çekiniyor. Öğretmenler de pahalı hediye yarışından rahatsız.

'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı
Başlık Resmi'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı

Eğitimciler, bu organizasyonların öğretmenler arasında kıyaslamaya, veliler arasında ise rekabete yol açabildiğine dikkati çekiyor. MEB, önceki yıl 81 ile gönderdiği yazıda, Öğretmenler Günü’nde maddi değeri olmayan sembolik hediyeler dışında armağan kabul edilmemesini istemişti. Buna rağmen yüksek tutarlı organizasyonlar sürüyor.

'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı
Başlık Resmi'Sınıf anneleri' yasak dinlemiyor, velileri zorluyor... Öğretmene hediye çılgınlığı başladı
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Eğitimciler ve uzmanlar, Öğretmenler Günü’nün pahalı hediyelerin yarıştırıldığı bir güne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Öğrencinin kendi elleriyle hazırladığı resim, yazdığı mektup veya içten bir teşekkürün çok daha anlamlı olabileceğine dikkati çekti. Öğretmenler Günü, ekonomik imkânların değil, sevgi ve saygının öne çıktığı bir gün olmalı.

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