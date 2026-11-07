Üniversite eğitimi 3 yıla mı düşüyor? YÖK Başkanı Özvar'dan dikkat çeken açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitiminde 3 yıl formülü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Lisans eğitiminin 180 krediyle 3 yılda tamamlanabileceğini belirten Özvar, üniversitelerin bu modele hazırlanması için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.

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Yükseköğretim sisteminde yeni dönem hazırlıkları gündemdeki yerini korurken, üniversite eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, üniversitelerin yeni modele hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

CNN Türk'e konuşan Özvar, yapay zekanın yükseköğretime etkisinden geleceğin mesleklerine, üniversitelerin istihdam odaklı eğitim anlayışından Türkiye'nin bilimsel başarısına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

LİSANS EĞİTİMİNDE 3 YIL FORMÜLÜ

Üniversite eğitiminin uzunluğuna dikkat çeken Özvar, Türkiye'de zorunlu eğitim ve lisans süreciyle birlikte gençlerin toplam 16 yılını resmi eğitim kurumlarında geçirdiğini söyledi. Bu sürenin gençlerin iş hayatına atılmasını geciktirdiğini belirten Özvar, lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik hazırlıkları anlattı.

Avrupa'da lisans eğitiminin ortalama 3 yıl sürdüğünü ifade eden Özvar, bazı alanlarda uzmanlaşma için 3+2 modelinin uygulandığını belirtti. Mimarlık ve mühendislik gibi özel yetkinlik gerektiren bölümlerin bu kapsamda değerlendirilebileceğini kaydetti.

Özvar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz."

Türkiye'deki eğitim sisteminin 4+4+4 modeliyle toplam 12 yıllık zorunlu eğitimden oluştuğunu hatırlatan Özvar, buna 4 yıllık lisans eğitiminin de eklenmesiyle toplam sürenin 16 yıla ulaştığını belirtti.

Özvar, "Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor. Nüfusumuz bir azalma eğilimi içinde. Doğurganlık oranları düştü. Evlilik çağı ertelenmiş durumda. İster istemez Türkiye'nin nüfusu çok kritik" dedi.

Yeni modelde derslerin devam etmesini ancak uygulama ağırlıklı eğitimin artırılmasını istediklerini belirten Özvar, öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha fazla hayatın içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

ÜNİVERSİTELERDE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR: DERS SAYILARI AZALTILACAK

Yükseköğretimde istihdam ile üniversite eğitiminin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Özvar, üniversitelerin mezunlarını iş hayatına hazırlaması gerektiğini söyledi. Özvar, "Üniversite ile istihdam konusu eskiden yan yana gelmezdi. Artık üniversiteler bu konuya bakmalı" ifadelerini kullandı.

Mezunlarının istihdam olanakları zayıf kalan programların sistem dışına çıkarıldığını belirten Özvar, istihdamı kolay olan bölümlerin önem kazandığını ve yeni açılan program sayısının 80'e yaklaştığını açıkladı.

Üniversitelerde müfredatın da yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Özvar, ders sayılarının azaltılması ve içeriklerin güncellenmesi çağrısında bulundu.

Özvar, "Eğitim programlarında müfredat sadeleştirilmeli. Ders sayıları azaltılmalı. Türkiye'de lisansta 60 ders, Avrupa'da 20-25 ders veriliyor. Ders içerikleri güncellenmeli. Üniversite yönetimleri bu konuda da adım atmalı. Yapay zeka ders içerisinde yer almalı. Dijital beceriler, yapay zeka okuryazarlığı gelişmeli" diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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