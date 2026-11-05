Şişirilmiş not devri kapandı! ‘Ortak yazılı’ sınavlar başladı: 13 Kasım’a kadar sürecek

Üniversiteye girişte belirleyici olan OBP için yeni dönem başlıyor. Ortak sınavlarla okullar arasındaki not farklılıklarının ve not şişirmelerinin önüne geçilmesi bekleniyor.

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Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin (OYSS) ilk sınavları yapılmaya başlandı. Okullardaki yazılı sınavların hazırlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesini sağlayan dijital sistem kapsamında ortaokul ve lise kademelerindeki sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasım’a kadar devam edecek. Hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde notlar yapay zekâ desteğiyle takip edilecek. Yeni uygulamanın, yıllardır tartışılan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Gazetemize konuşan eğitim uzmanları, OBP’nin lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplandığını ve YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiğini hatırlatarak şunları söyledi: Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu.

74 OKULUN RUHSATI İPTAL

Ortak yazılı sınavlar, doğru uygulandığı takdirde bu adaletsizliğin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım. Yeni sistemle devamsızlıkları takip etmeyen ve notları şişiren okulların tespitinin de kolaylaşması bekleniyor. Son bir buçuk yılda usulsüzlük tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edilirken, yeni sistemin bu tür uygulamaları azaltması hedefleniyor.

Şişirilmiş not devri kapandı! ‘Ortak yazılı’ sınavlar başladı: 13 Kasım’a kadar sürecek

YENİ SİSTEMDE EZBERE YER YOK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi hedefliyor. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve bölüm başkanları, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı örnek soruları değerlendirdi. Sorularda açık uçlu soruların, günlük hayat senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın yanı sıra öğrencilerin gerekçeli cevap oluşturma becerilerinin öne çıktığı belirtildi. Adil Kurt, örnek sınavların ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, “Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor” dedi. Soruların tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsadığını vurgulayan Kurt, örneklerin öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde kendi yeterliliklerini değerlendirme imkânı sunduğunu, öğretmenlere ise öğrenme süreçlerini takip etme ve ölçme-değerlendirme çalışmalarını planlama konusunda rehberlik ettiğini ifade etti.

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