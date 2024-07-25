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Haberler > Eğitim > Tercih maratonu başladı! Gençliğin meslek tercihleri değişiyor

Tercih maratonu başladı! Gençliğin meslek tercihleri değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tercih maratonu başladı! Gençliğin meslek tercihleri değişiyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar “İklim krizi, küresel salgınlar, sürdürülebilir kalkınma, yapay zekâ, dijital dönüşüm gibi konular ve bunlara dokunan her meslek öncelik kazanacak” görüşünde...

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversite adayları için tercih süreci bugün başladı, son gün 2 Ağustos... Türkiye’de insan kaynakları alanında önemli araştırmaları bulunan Murat Yeşildere, üniversite tercih başvuruları konusunda yaptığı değerlendirmede mesleklerin geleceğinin değiştiğini, dünyada üniversite mezuniyet algısının farklılaştığını ve Z kuşağı ile birlikte yeniden şekillenen iş dünyasında öngörülmesi gereken yeni trendler olacağını söyledi.

Murat Yeşildere “İklim krizi, küresel salgınlar, sürdürülebilir kalkınma, yapay zekâ ve dijital dönüşüm gibi konular ve bu konulara dokunan her meslek öncelik kazanacak. Teknolojinin gelişmesi, internet ve mobil kapsama alanlarının büyümesi bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor, ulaşım maliyetini düşürüyor. Bu sebeple başta Yapay Zekâ (AI), Mobil uygulamalar (App), Veri Bilimi, Robotlar, 3-D Yazıcılar, Web Tasarımı, Giyilebilir Teknoloji, Network Yönetimi, Cloud (Bulut), Biyomedikal ve Bilgi Güvenliği önümüzdeki dönemde bilgi, tecrübe ve yetkinlik talebi artacak alanlar. Yeni çalışma alanlarında çalışanların uzmanlıklarını derinleştirmesi mesleki bilgi ve beceri gelişimi açısından büyük değer taşıyacak. Bu çerçevede de sadece sınıf eğitimleri ya da kitaplar değil, etkileşimi giderek artan online eğitimler büyük fayda sağlayacaktır. Bunların yanında yakın geleceğe baktığımızda Tıp, Hukuk ve Teknolojiyi içinde barındıran her türlü Mühendislik dalına yönelik talebin de devam edeceğini görüyoruz” dedi.

Tercih maratonu başladı! Gençliğin meslek tercihleri değişiyor - 1. Resim

MESLEKİ EĞİTİM ÖNEM KAZANIYOR

Ülkemizdeki genel üniversite mezuniyeti ve diploma elde etmeyle ilgili arzunun değişmesinin önemli olacağını belirten Yeşildere “Bu alanda toplumun beklentilerinin yönetilmesini şart görüyorum. Özellikle mesleki eğitimin, yüksekokul ve mesleki liseler üzerinden yaygınlaşması da çok değerli olacaktır. Üniversite diplomasının değil de kaliteli eğitimin, bilgi ve yetkinliğin iş, hatta daha da önemlisi umut anlamına geleceğini toplumun ve özellikle gençlerin anlaması çok değerli bir kazanım olacaktır. İngilizcenin yanı sıra özellikle Çince ve İspanyolca dillerine hâkimiyetin geleceğin dünyasında büyük fayda sağlayacağı inancındayım” diye konuştu.

İKİ KRİTERE DİKKAT EDİN

Karmaşıklaşan iş hayatının sürekli değişen gereksinimleri giderek statik kararları veya iş süreçlerini değiştirmeyi zaruret hâline getirdiğini dile getiren Yeşildere “Bu sebeple de iş hayatına yeni girenler için de kariyerlerinin ilerleyen safhalarında iş değiştirecek olanlar için de, iki önemli unsur giderek öncelik hâlini alacak. Öncelikle işverenler, bugünün gereksinimlerini karşılayacak değil, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, esnek ve potansiyeli yüksek çalışanları işe almak isteyecekler. İkincisi de bireylerin meraklı olması ve öğrenme çevikliğine sahip olması en az teknik bilgi ve becerileri kadar önem arz edecek” dedi.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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