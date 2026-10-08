Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Eğitim

Türkiye PISA’da yükseliyor ama diploma işsizliği bitirmiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye PISA’da yükseliyor ama diploma işsizliği bitirmiyor
Başlık ResmiTürkiye PISA’da yükseliyor ama diploma işsizliği bitirmiyor

Türkiye PISA’da üç alanda da ilerlerken yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı yüzde 10’da kaldı. OECD genelinde eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik azalırken Türkiye’de üniversite diploması iş bulma konusunda aynı avantajı sağlamıyor.

Kaydet
|
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfının SOSYAL VERİ projesi kapsamında hazırlanan “Eğitimde Kazanım, İstihdamda Uyum Arayışı” başlıklı analiz, Türkiye’nin eğitim alanındaki kazanımlarının iş gücü piyasasına aynı ölçüde yansımadığını ortaya koydu. PISA 2025’te üç alanda birden ilerleyen tek OECD üyesi olan Türkiye’de, 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı yüzde 10 ile lise mezunlarıyla aynı seviyede. OECD genelinde ise eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik yüzde 14’ten yüzde 5’e geriliyor. Türkiye, PISA 2025’te fen bilimlerinde 494, okumada 472, matematikte 462 puan aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
OECD yetkilisine açık açık sorduk: Türkiye PISA sonuçlarında hile mi yaptı? Okulları biz seçtik Türkiye verileri bilimsel
EĞİTİM

OECD yetkilisine açık açık sorduk: Türkiye PISA sonuçlarında hile mi yaptı? Okulları biz seçtik Türkiye verileri bilimsel

OECD ortalaması gerilerken Türkiye üç alanda da ilerledi. Lisans programına başlayanların yüzde 64’ü eğitimini teorik sürede tamamlıyor. Ancak bu başarılar istihdama aynı ölçüde yansımıyor. TÜİK verilerine göre ücretli çalışan lisans mezunlarının yalnızca yüzde 56,7’si eğitim aldığı alanla uyumlu bir meslekte çalışıyor. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 olurken ilk işini bulma süresi ortalama 14,2 ayı buluyor. 15-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunlarının yüzde 22,8’i yaptığı işin eğitim seviyesinin altında olduğunu düşünüyor. Analizde eğitim sırasında iş deneyimi kazanmanın istihdam şansını artırdığının da altı çizildi. En az lise mezunu gençlerde istihdam oranı, eğitim sırasında çalışanlarda yüzde 68,6, çalışmayanlarda yüzde 55,8. Analizde üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, stajların yaygınlaştırılması ve kariyer rehberliğinin geliştirilmesi önerildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.