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Üniversite heyecanı başladı! 2,5 milyon aday katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üniversite heyecanı başladı! 2,5 milyon aday katılacak
Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaklaşık 2,5 milyon aday, üniversite hayali için iki gün boyunca YKS’de ter dökecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2,5 milyondan fazla adayın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

2025-YKS 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek. KKKC dâhil 250 merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak 2025-YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Saat 10.15’te başlayacak oturumda adaylar 120 soruyu 165 dakikada cevaplayabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ise yarın saat 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylar,160 soruyu 180 dakika içerisinde cevaplayacak. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak ve adaylara, 80 soru, 120 dakika içinde yöneltilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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