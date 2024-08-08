Yurt dışı eğitime düzenleme! Süre 18 aya çıkarıldı

“Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - MEB’ten yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, mevcut bazı tanımlarda değişikliğe gidilerek hesabına öğrenim görülen kurum, öğrenim planı ve mezuniyet tarihi tanımları eklendi.

Sınavla yurt dışına gönderilen Türk öğrencilere yurt dışında yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen 12 aylık bekleme süresi 18 aya çıkarıldı. Yüksek lisans öğrenimini 6 aydan fazla süre uzatımı kullanarak tamamlayan öğrencilere resmî burslu veya kısmi burslu statüde doktora yapma imkânı tanındı.

Ayrıca yurt dışında eğitim gördüğü sırada doğum yapan kadın öğrencilere tanınan 12 aya kadar burssuz izin hakkı, yurt içinde öğrenim görürken veya bekleme sürecindeyken doğum yapan kadın öğrencilere de tanındı.