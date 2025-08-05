1 milyon TL’nin getirisinde şok düşüş! Enflasyonla birlikte, faiz daha da gerileyecek

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankasının geçen ay 300 baz puan indirime giderek politika faizini %43,00 seviyesine çekmesinin ardından, mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor. Dün açıklanan temmuz enflasyonunun da aylık bazda %2,06 ile beklenti altında kalmasıyla birlikte, TCMB’den eylül ayında 300 baz puanlık indirim beklentileri ağırlık kazanmaya başladı.

11 Eylül’deki PPK toplantısı öncesinde ağustos TÜFE verisi de enflasyonda gerilemeye işaret ederse, TCMB’ye de faiz indirimi için geniş bir manevra alanı açılacağı ifade ediliyor.

GELECEK 2 PPK SONRASINDA...

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, enflasyonunun eylülde %30 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörüsü paylaşılarak, “TCMB’nin de 11 Eylül ve 23 Ekim tarihlerindeki PPK toplantılarında, temmuza benzer şekilde 250-300 baz puanlık adımlarla faiz indirimlerine devam edebileceğini ve politika faizini %37,00-37,50 seviyelerine kadar çekebileceğini düşünüyoruz” denildi.

ENFLASYON GELİŞMELERİ OLUMLU

Allbatross Yatırım Başekonomisti Serkan İmişiker de, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin sürüyor olması olumlu. Bunun yanı sıra geçen yılın temmuz ayındaki yüksek bazın etkisiyle yıllık enflasyonda belirgin düşüş kaydedildi. Bu gelişme, hizmet kalemlerinde enflasyonun önümüzdeki aylarda gerilemesine de katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beklentilerindeki iyileşmenin devamı açısından da destekleyici olabilir. Merkez Bankası’nın eylülde 250-350 baz puan aralığında faiz indirimi yapması beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Faiz indirimi beklentileri bu şekilde öne çıkarken, 5 Ağustos itibarıyla bankalarca uygulanan en yüksek

QNB: %45,50

%45,50 Denizbank: %45,50

%45,50 Akbank: %45,00

%45,00 Garanti: %44,50

%44,50 Alternatif: %44,00

%44,00 Fibabanka: %43,00

%43,00 ING Bank: %43,00

%43,00 Odea Bank: %42,50

%42,50 Ziraat Bankası: %41,00

%41,00 TEB: %41,00

%41,00 Yapı Kredi: %40,00

%40,00 İş bankası: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlar, farklılık gösterebilir.)

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Mevduat Oranı: %45,50

%45,50 Mevduat Vadesi: 32 Gün

32 Gün Mevduat Getirisi (Net): 32 bin 910 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, mevduat oranlarında yıl başına göre yaklaşık 750 baz puanlık gerileme yaşadığını aktararak, “Bundan sonraki süreçte de düşüş bekleniyor. Ancak mevduatta reel getiri devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcılar enflasyonu da dikkate alarak reel getiriye göre karar verebilirler. Bu süreçte daha yüksek getiri arayışında olan yatırımcıların, riskli enstrümanlara yönelmeye başladığı da görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.