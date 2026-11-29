Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul, Adana, Bingöl ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde yaklaşık 871 bin 661 metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar kapsamında söz konusu alanların en az iki katı büyüklüğünde taşınmaz, yeni orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop'ta toplam 871 bin 660 metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 12056 sayılı karar, dün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi uyarınca alınan kararla 11 ilde sınırları ve koordinatları belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Karar kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop'taki belirli alanların orman sınırları dışında bırakılması kararlaştırıldı.

Kararın ekindeki alan çizelgelerinden basına yansıyan hesaplamalara göre düzenleme toplam 871 bin 660,82 metrekarelik alanı kapsıyor.

EN BÜYÜK ALAN BİNGÖL'DE

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların büyüklüğü bakımından Bingöl ilk sırada yer aldı.

Bingöl'de yaklaşık 458 bin 662, İstanbul'da 233 bin 617, Adana'da 61 bin 811 ve Mersin'de 34 bin 618 metrekarelik alan düzenleme kapsamında yer aldı.

Bingöl ve İstanbul'daki alanlar, toplam büyüklüğün yaklaşık yüzde 79,4'ünü oluşturdu.

11 ilde orman sınırları değişti

EN AZ İKİ KATI KADAR YENİ ORMAN ALANI TAHSİS EDİLECEK

Karara göre orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde taşınmaz, yeni orman oluşturulması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Tahsis işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Hesaplamaya göre yeni orman tesis edilmesi için en az 1 milyon 743 bin 322 metrekarelik taşınmaz tahsis edilmesi gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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