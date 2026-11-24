Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gün önce kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç'tan sevindiren haber geldi. Ekiplerin geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Kılıç'ın, kendisini bulan ekiplere "Su istiyorum su" demesi dikkat çekti.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, sağ olarak bulundu.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda yaşayan Kılıç, 18 Kasım'da akşam saatlerinde kayboldu.

Annesinden haber alamayan Kazım Dönertaş, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

7 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD koordinasyonundaki jandarma, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllülerin ve vatandaşların da desteğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yedinci günde sabahın erken saatlerinden itibaren şelale çevresine ve ormanlık alanlara yoğunlaşan ekipler, dere çevresinde Mümine Kılıç'a ulaştı.

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EVİNDEN 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulunan 76 yaşındaki kadın için bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk değerlendirmelerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kılıç'ın, teslim alındığı sırada "Su istiyorum su" dedi.

Yedi gün sonra sağ bulunan Mümine Kılıç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaşlı kadının sağlık durumu iyi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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