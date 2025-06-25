2 günde milyar dolarlık alım! Bitcoin 1 haftanın zirvesini gördü

Pazar günü ABD’nin İran’daki nükleer hedefleri vurmasının ardından 98 bin 200 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 106 bin 800 dolara yükselerek son 1 haftanın zirvesine yöneldi. ABD’li borsa yatırım fonları (EFT) tarafında haftanın ilk 2 işlem gününde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar dolarlık alımın, BTC’de yukarı yönlü hareketliliği desteklediği ifade ediliyor. Bu arada Japonya merkezli Metaplanet, 5 milyar dolarlık BTC alımına daha hazırlanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Orta Doğu’da tansiyonun düşmesinin ardından piyasalarda yeniden riskli varlıklara yönelim hızlandı. Kripto paralarda da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, bugünkü işlemlerde 106 bin 800 dolara yükselerek son 1 haftanın zirvesine yöneldi.

DİPTEN YÜZDE 8,5 YÜKSELİŞ

Pazar günü ABD’nin İran’daki nükleer hedefleri vurmasının ardından BTC fiyatı 98 bin 200 dolara kadar gerilemiş ve son 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Son fiyatlamalar itibarıyla BTC’de, pazar günü gördüğü dip seviyeden itibaren gerçekleşen yükseliş de yaklaşık %8,5 olarak gerçekleşti.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Sabah saatlerinde BTC fiyatında 106 bin 300 dolara yakın denge arayışı devam ederken; analistler, teknik anlamda 106 bin 800 doların ilk direnç seviyesi olarak öne çıktığını, aşağı yönlü muhtemel hareketlerde ise 103 bin dolar desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada BTC’de haftanın ilk 2 işlem gününde dikkat çeken bir para girişi de yaşanıyor. ABD’de borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla pazartesi ve salı günü yaklaşık 1 milyar dolarlık alım gerçekleşti. BTC’de yukarı yönlü hareketliliğin bu alımlarla da destek bulduğu belirtiliyor.

KURUMSAL TALEP...

Öte yandan BTC’de kurumsal talep de devam ediyor. Portföyünde 11 bin 111 adet Bitcoin bulunan Japonya merkezli Metaplanet, 5 milyar dolarlık alıma daha hazırlanıyor. Şirket, uzun adede 210 bin adet BTC alımı hedeflerken; analistler, bu kurumsal alımların BTC’ye duyulan güveni gösterdiğini belirtiyor.