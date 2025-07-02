2 günlük getiriler, 6 aylık faizi yakaladı! BİST 100’de en çok yükselen hisseler…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk 2 işlem gününde %7,18 prim yaparak 10.080 puandan kapandı. Endeks kapsamında yer alan hisselere bakıldığında ise 2 günlük getiriler bazı hisselerde %20’yi aştı. Bu prim, aynı zamanda 6 aylık mevduat faizine de denk geldi. Borsada dikkatler yarın açıklanacak haziran enflasyonuna çevrilirken, 9800-10.000 bandı destek ve 10.250 seviyesi ise ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi pazartesi ve salı günü gösterdiği performansla, son yılların en iyi haftalık başlangıcını yaptı. Geçtiğimiz hafta cuma günü 9.405 puandan kapanış yapan endeks, dünkü işlemleri 10.080 puandan tamamladı. Böylece BİST 100 haftanın ilk 2 işlem gününde yüzde 7,18 yükseliş kaydetti.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçen hafta jeopolitik risklerde yaşanan düşüş ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından, CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın bu hafta başında ertelenmesi ve TÜİK raporu öncesinde dün açıklanan İstanbul enflasyonunun haziran ayında %1,77 gibi son yılların en düşük aylık artışına işaret etmesi, piyasada moralleri yükseltti.

ENFLASYON DAHA DÜŞÜK GELEBİLİR

Yaşanan gelişmeler 24 Temmuz’da gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentisini oldukça yükseltti. Piyasada 200-300 puanlık indirim senaryoları öne çıkıyor. Bu arada yarın açıklanacak TÜİK haziran enflasyonunun da daha önce %1,5 olarak öngörülen tahminlerden daha düşük gelebileceği aktarılıyor.

BANKACILIK ENDEKESİ ZİRVEDE

Borsada bu hafta sektör bazlı hareketlere bakıldığında, bankacılık endeksi, faizlerdeki indirim beklentisi ve ülke CDS risk primindeki düşüşten pozitif etkilenerek, en hızlı yükselişi sergileyen sektör oldu. Cuma günü 14.017 seviyesinden kapanış yapan BİST Banka Endeksi (XBANK) dünkü işlemleri 15.540’tan tamamlayarak 2 günde %10,86 prim yaptı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse bazlı hareketler ise daha yüksek primlere işaret etti. BİST 100 endeksi kapsamında pazartesi-salı işlemlerine bakıldığında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

1-Fenerbahçe Sportif (FENER): 12,70 TL (%20,91)

2-Şekerbank (SKBNK): 7,21 TL (%20,17)

3-Mavi Giyim (MAVI): 40,00 TL (%13,31)

4-Çelebi Havacılık (CLEBI): 1,732,00 TL (%13,13)

5-İş Bankası (ISCTR): 13,70 TL (%12,76)

6-Çimsa Çimento (CIMSA): 50,40 TL (%12,55)

7-OBA Makarnacılık (OBAMS): 52,25 TL (%11,65)

8-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 12,79 TL (%11,61)

9-Kontrolmatik (KONTR): 22,36 TL (%11,58)

10-Garanti Bankası (GARAN): 136,90 TL (%11,48)

Rakamlara bakıldığında; listenin ilk 2 sırasında yer alan hisselerdeki getiriler, 6 aylık mevduat faizine de denk geldi.

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