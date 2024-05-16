2008 krizini önceden bilmişti! Ünlü yatırımcı 2 hisseden vazgeçmiyor 

2008 krizini önceden bilen, Big Short kitabı ve filmiyle büyük üne kavuşan Michael Burry, iki hisseden vazgeçmiyor. Burry, Çin hisselerinin dibe vurmasına rağmen dikkat çeken bir hamle yaptı. Burry, JD.com ve Alibaba Group hisselerini yılın ilk çeyreğinde 2'ye katladı.

2008'de ABD'deki konut çöküşünü önceden bilerek dünya çapında bir üne kavuşan Michael Burry'nin Çin hisselerine olan ilgisi artıyor.

İKİYE KATLADI

Burry, Çin hisselerinin dibe vurmasına rağmen dikkat çeken bir hamle yaptı. Michael Burry'nin yatırım şirketi, 2024'ün ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte JD.com Inc ve Alibaba Group Holding Ltd.'ye olan pozisyonlarını ikiye katladı.

PORTFÖYDEKİ EN BÜYÜK 2 ŞİRKET

JD.com, firmanın e-ticaret operatöründeki hissesini dönem içinde yüzde 80 oranında artırmasının ardından Scion Asset Management'ın portföyündeki en büyük holdingi oldu. Alibaba firmanın 50 bin hisse daha eklemesinin ardından toplam değeri yaklaşık 9 milyon dolar ile ikinci en büyük pozisyonu oldu.

HİSSELERDEKİ ARTIŞ

JD.com'un ABD'de işlem gören hisseleri bu yıl yüzde 16'dan fazla artarken Alibaba'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4,5 arttı.

Ucuz değerlemeler ve Pekin'in politika desteğinin bir dizi hisse senedi göstergesinin boğa piyasalarına girmesine izin vermesi nedeniyle küresel yatırımcılar Çin Borsasına temkinli bir dönüş yapıyor. Kazançlardaki sürdürülebilir büyüme, toparlanmanın devam etmesi için hayati önem taşıyor.

Burry, Çin salgından çıkarken 2022'nin sonunda New York'ta halka Alibaba ve JD.com'un hisselerini satın almıştı. Pozisyonlarını 2023'ün ikinci çeyreğinde kapatan Burry, aylar sonra yeniden açtı.