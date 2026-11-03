Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için zam hesabı ortaya çıktı. Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplanırken otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet ve otobüslerin yıllık vergi tutarlarının da artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir oran belirlenmemesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tutarlar uygulanacak.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni hesaplamalar belli oldu. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, 2027 yılında motorlu taşıtların vergilendirilmesinde esas alınacak artışı da gündeme getirdi.

2026 yılında MTV artış oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı. 2027 yılı için farklı bir karar alınmaması durumunda yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınacak.

2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

2027 MTV ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanının MTV artış oranını kanunda belirlenen sınırlar içerisinde değiştirme yetkisi bulunuyor.

Bu nedenle yüzde 27,83'lük artış üzerinden hesaplanan yeni tutarlar henüz kesinleşmiş vergi tarifesi niteliği taşımıyor.

2027 OTOMOBİL MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi, motor silindir hacmi, araç yaşı ve 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen taşıtlarda taşıt değeri dikkate alınarak hesaplanıyor.

2026 yılındaki resmî MTV tarifesine yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-3 yaş grubundaki otomobiller için örnek hesaplamalar şöyle:

Motor hacmi ve değer grubu 2026 MTV 2027 tahmini MTV 1300 cc ve altı – düşük değer grubu 5.750 TL 7.350 TL 1300 cc ve altı – orta değer grubu 6.319 TL 8.077 TL 1300 cc ve altı – yüksek değer grubu 6.902 TL 8.822 TL 1301-1600 cc – düşük değer grubu 10.016 TL 12.803 TL 1301-1600 cc – orta değer grubu 11.023 TL 14.090 TL 1301-1600 cc – yüksek değer grubu 12.028 TL 15.375 TL 1601-1800 cc – düşük değer grubu 19.472 TL 24.891 TL 1601-1800 cc – yüksek değer grubu 21.251 TL 27.165 TL 1801-2000 cc – düşük değer grubu 30.679 TL 39.216 TL 1801-2000 cc – yüksek değer grubu 33.474 TL 42.789 TL

2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

1.3 VE 1.6 MOTOR OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de yaygın kullanılan 1300 cc ve altındaki otomobiller için 2026 yılında 5 bin 750 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişen yıllık vergi tutarlarının, yüzde 27,83'lük artış uygulanması halinde yaklaşık 7 bin 350 TL ile 8 bin 822 TL arasında olması bekleniyor.

1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobillerde ise taşıt değeri grubuna göre yıllık MTV'nin yaklaşık 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.

Araçların 2027 yılındaki yaş grubu ve güncellenmiş taşıt değeri dilimleri, ödenecek kesin tutarı belirleyecek.

ESKİ MODEL OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ DE ARTACAK

31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobiller için MTV hesaplamasında motor hacmi ve yaş kriterleri uygulanıyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre bazı yaş gruplarındaki örnek yıllık vergi tutarları şöyle:

Motor hacmi Araç yaşı 2026 MTV 2027 tahmini 1300 cc ve altı 7-11 yaş 2.238 TL 2.860 TL 1301-1600 cc 7-11 yaş 4.354 TL 5.565 TL 1300 cc ve altı 12-15 yaş 1.689 TL 2.159 TL 1301-1600 cc 16 yaş ve üzeri 1.181 TL 1.509 TL

Araçların yaşı ilerledikçe bir alt vergi dilimine geçilebildiğinden, aynı aracın ödeyeceği MTV yalnızca zam oranına bağlı olarak değişmiyor.

2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

2027 MOTOSİKLET MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Motosiklet sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden değerleme oranına bağlı olarak artacak.

Motor hacmi ve yaşına göre belirlenen motosiklet vergilerinde, 1-3 yaş grubundaki taşıtlar için hesaplanan tutarlar şöyle:

Motor hacmi 2026 MTV 2027 tahmini 100-250 cc 1.069 TL 1.366 TL 251-650 cc 2.214 TL 2.830 TL 651-1200 cc 5.719 TL 7.310 TL 1201 cc ve üzeri 13.876 TL 17.737 TL

Yeni yılda aynı yaş grubunda kalacak 100-250 cc motosikletlerin yıllık vergisinin yaklaşık 1.366 TL, 251-650 cc motosikletlerin vergisinin ise 2.830 TL olması öngörülüyor.

2027 MİNİBÜS, KAMYONET VE OTOBÜS MTV TUTARLARI

Yeniden değerleme oranı, ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını da etkileyecek.

Minibüs, panelvan, kamyonet, kamyon ve otobüslerde vergilendirme, araç türüne göre yaş, motor hacmi, oturma kapasitesi ve azami toplam ağırlık gibi kriterlerle belirleniyor.

2026 yılı resmî tutarlarına yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-6 yaş grubundaki bazı ticari araçlar için hesaplamalar şöyle:

Araç türü 2026 MTV 2027 tahmini Minibüs 6.875 TL 8.788 TL Panel van (1900 cc ve altı) 9.167 TL 11.718 TL Panel van (1901 cc ve üzeri) 13.876 TL 17.737 TL Otobüs (25 kişiye kadar) 17.370 TL 22.204 TL Kamyonet (1500 kg'a kadar) 6.163 TL 7.878 TL Kamyonet (1501-3500 kg) 12.488 TL 15.963 TL

Ticari araçların kesin MTV tutarları, yeni yıl için yayımlanacak resmî tarifeyle netleşecek.

2027 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

2027 yılı için hesaplanacak yıllık MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Araç sahipleri vergi borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulayabilecek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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