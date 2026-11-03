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2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

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2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
Başlık Resmi2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerini açıklamasının ardından 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için zam hesabı ortaya çıktı. Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplanırken otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet ve otobüslerin yıllık vergi tutarlarının da artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir oran belirlenmemesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tutarlar uygulanacak.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni hesaplamalar belli oldu. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, 2027 yılında motorlu taşıtların vergilendirilmesinde esas alınacak artışı da gündeme getirdi.

2026 yılında MTV artış oranı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı. 2027 yılı için farklı bir karar alınmaması durumunda yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınacak.

2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
Başlık Resmi2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

2027 MTV ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanının MTV artış oranını kanunda belirlenen sınırlar içerisinde değiştirme yetkisi bulunuyor.

Bu nedenle yüzde 27,83'lük artış üzerinden hesaplanan yeni tutarlar henüz kesinleşmiş vergi tarifesi niteliği taşımıyor.

2027 OTOMOBİL MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi, motor silindir hacmi, araç yaşı ve 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen taşıtlarda taşıt değeri dikkate alınarak hesaplanıyor.

2026 yılındaki resmî MTV tarifesine yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-3 yaş grubundaki otomobiller için örnek hesaplamalar şöyle:

Motor hacmi ve değer grubu2026 MTV2027 tahmini MTV
1300 cc ve altı – düşük değer grubu5.750 TL7.350 TL
1300 cc ve altı – orta değer grubu6.319 TL8.077 TL
1300 cc ve altı – yüksek değer grubu6.902 TL8.822 TL
1301-1600 cc – düşük değer grubu10.016 TL12.803 TL
1301-1600 cc – orta değer grubu11.023 TL14.090 TL
1301-1600 cc – yüksek değer grubu12.028 TL15.375 TL
1601-1800 cc – düşük değer grubu19.472 TL24.891 TL
1601-1800 cc – yüksek değer grubu21.251 TL27.165 TL
1801-2000 cc – düşük değer grubu30.679 TL39.216 TL
1801-2000 cc – yüksek değer grubu33.474 TL42.789 TL
2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
Başlık Resmi2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

1.3 VE 1.6 MOTOR OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de yaygın kullanılan 1300 cc ve altındaki otomobiller için 2026 yılında 5 bin 750 TL ile 6 bin 902 TL arasında değişen yıllık vergi tutarlarının, yüzde 27,83'lük artış uygulanması halinde yaklaşık 7 bin 350 TL ile 8 bin 822 TL arasında olması bekleniyor.

1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobillerde ise taşıt değeri grubuna göre yıllık MTV'nin yaklaşık 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.

Araçların 2027 yılındaki yaş grubu ve güncellenmiş taşıt değeri dilimleri, ödenecek kesin tutarı belirleyecek.

ESKİ MODEL OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ DE ARTACAK

31 Aralık 2017 ve öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobiller için MTV hesaplamasında motor hacmi ve yaş kriterleri uygulanıyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre bazı yaş gruplarındaki örnek yıllık vergi tutarları şöyle:

Motor hacmiAraç yaşı2026 MTV2027 tahmini
1300 cc ve altı7-11 yaş2.238 TL2.860 TL
1301-1600 cc7-11 yaş4.354 TL5.565 TL
1300 cc ve altı12-15 yaş1.689 TL2.159 TL
1301-1600 cc16 yaş ve üzeri1.181 TL1.509 TL

Araçların yaşı ilerledikçe bir alt vergi dilimine geçilebildiğinden, aynı aracın ödeyeceği MTV yalnızca zam oranına bağlı olarak değişmiyor.

2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
Başlık Resmi2027 MTV tutarları hesaplandı! Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

2027 MOTOSİKLET MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Motosiklet sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden değerleme oranına bağlı olarak artacak.

Motor hacmi ve yaşına göre belirlenen motosiklet vergilerinde, 1-3 yaş grubundaki taşıtlar için hesaplanan tutarlar şöyle:

Motor hacmi2026 MTV2027 tahmini
100-250 cc1.069 TL1.366 TL
251-650 cc2.214 TL2.830 TL
651-1200 cc5.719 TL7.310 TL
1201 cc ve üzeri13.876 TL17.737 TL

Yeni yılda aynı yaş grubunda kalacak 100-250 cc motosikletlerin yıllık vergisinin yaklaşık 1.366 TL, 251-650 cc motosikletlerin vergisinin ise 2.830 TL olması öngörülüyor.

2027 MİNİBÜS, KAMYONET VE OTOBÜS MTV TUTARLARI

Yeniden değerleme oranı, ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını da etkileyecek.

Minibüs, panelvan, kamyonet, kamyon ve otobüslerde vergilendirme, araç türüne göre yaş, motor hacmi, oturma kapasitesi ve azami toplam ağırlık gibi kriterlerle belirleniyor.

2026 yılı resmî tutarlarına yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1-6 yaş grubundaki bazı ticari araçlar için hesaplamalar şöyle:

Araç türü2026 MTV2027 tahmini
Minibüs6.875 TL8.788 TL
Panel van (1900 cc ve altı)9.167 TL11.718 TL
Panel van (1901 cc ve üzeri)13.876 TL17.737 TL
Otobüs (25 kişiye kadar)17.370 TL22.204 TL
Kamyonet (1500 kg'a kadar)6.163 TL7.878 TL
Kamyonet (1501-3500 kg)12.488 TL15.963 TL

Ticari araçların kesin MTV tutarları, yeni yıl için yayımlanacak resmî tarifeyle netleşecek.

2027 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

2027 yılı için hesaplanacak yıllık MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Araç sahipleri vergi borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulayabilecek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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