2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışların belirlenmesinde esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından ortaya çıkan oranla birlikte IMEI kayıt ücretinin 69 bin 358 TL'ye, yurt dışı çıkış harcının ise 1.598 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), pasaport harçları, yemek kartı ve ulaşım istisnaları da yeni düzenlemeden etkilenecek.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranı gündeme geldi. Paylaşılan verilere göre 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

2026 yılında yüzde 25,49 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, yeni hesaplamaya göre 2,34 puan artmış oldu.

Yeni oran; vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve çeşitli vergi istisnalarının güncellenmesinde kullanılacak.

Ancak Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harçlarda artış oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle 2027 yılına ilişkin kesin tutarlar, ilgili karar ve tebliğlerin yayımlanmasıyla netleşecek.

2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! IMEI, trafik cezaları ve harçlara zam geliyor

2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 seviyesinde oluştu.

Yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE'nin ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre değişimi esas alınarak belirleniyor.

2026 yılında yüzde 25,49 olarak uygulanan oran, 2027 yılında çok sayıda maktu vergi, harç ve ceza tutarının hesaplanmasında esas alınacak.

2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcında da artış bekleniyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alındığında, 2026 yılında 54 bin 258 TL olan IMEI kayıt ücretinin 2027 yılında yaklaşık 69 bin 358 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Böylece yurt dışından telefon getirenlerin ödeyeceği kayıt harcında yaklaşık 15 bin 100 TL artış yaşanabilecek.

Nihai tutar, ilgili harç düzenlemelerinin yayımlanmasıyla kesinleşecek.

2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! IMEI, trafik cezaları ve harçlara zam geliyor

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranının uygulanacağı kalemlerden biri de yurt dışı çıkış harcı olacak.

Mevcut tutara yüzde 27,83 artış uygulanması durumunda yurt dışı çıkış harcının 2027 yılında yaklaşık 1.598 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yeni ücretin, farklı bir karar alınmaması halinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması öngörülüyor.

2027 YEMEK KARTI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Çalışanlara sağlanan yemek bedellerindeki gelir vergisi istisnası da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Yüzde 27,83'lük artış üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2027 yılında günlük yemek bedeli istisnasının KDV hariç 385,02 TL, yüzde 10 KDV dahil hesaplanan karşılığının ise yaklaşık 423,52 TL olması bekleniyor.

Bu tutarlar işverenlerin çalışanlarına zorunlu olarak ödeyeceği asgari yemek kartı bedelini değil, ilgili vergi düzenlemesi kapsamında esas alınacak istisna sınırını ifade ediyor.

2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! IMEI, trafik cezaları ve harçlara zam geliyor

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİNDE YENİ TUTAR

İşverenlerin çalışanlarına servis hizmeti sağlamadığı durumlarda verilen ulaşım desteğinin gelir vergisinden istisna tutulan bölümünde de artış bekleniyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre günlük ulaşım bedeli istisnasının yaklaşık 202,11 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Yeni sınır, mevzuatta belirtilen koşulları karşılayan ulaşım giderleri için geçerli olacak.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI ARTACAK

2027 yılında konut kira gelirlerine uygulanan gelir vergisi istisnasının da yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 27,83'lük hesaplamaya göre konut kira geliri istisnasının yaklaşık 74 bin 141 TL olması öngörülüyor.

Bu tutar, şartları sağlayan mükellefler için yıllık kira geliri vergilendirmesinde esas alınacak.

2027 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! IMEI, trafik cezaları ve harçlara zam geliyor

TEMETTÜ VE İŞ YERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN SINIRI

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi bazı gelirlerde kullanılan beyan sınırları da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Yeni hesaplamalara göre tevkifata tabi belirli menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyan sınırının 2027 yılında yaklaşık 511 bin 320 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Tevkifata ve istisnaya tabi olmayan bazı menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında ise beyan sınırının yaklaşık 28 bin 122 TL olması öngörülüyor.

Beyan yükümlülüğünün belirlenmesinde gelir türüne göre farklı kurallar uygulanıyor.

5 YIL İÇİNDE GAYRİMENKUL SATANLAR DİKKAT

Gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlarda uygulanan değer artış kazancı istisnası da 2027 yılında değişecek.

Ticari faaliyet kapsamında olmayan gayrimenkul satışlarında, taşınmazın edinilmesinden itibaren beş yıl geçmeden elden çıkarılması durumunda belirli koşullarla gelir vergisi doğabiliyor.

Yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2027 yılı değer artış kazancı istisnasının yaklaşık 191 bin 745 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI YÜKSELECEK

2027 yılında fatura düzenleme sınırı ile doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ilişkin sınırın da artırılması bekleniyor.

Hesaplamalara göre ilgili tutarların yaklaşık 15 bin 339 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Bu değişiklik, işletmelerin muhasebe işlemlerinde ve demirbaşların giderleştirilmesinde kullanılan parasal sınırları etkileyecek.

ŞİRKET ARAÇLARINDA KİRA GİDERİ SINIRI DEĞİŞİYOR

İşletmeler tarafından kiralanan binek otomobillerin gider yazılabilecek aylık kira bedellerinde de artış bekleniyor.

Yüzde 27,83'lük hesaplamaya göre 2027 yılında aylık kira gideri sınırının yaklaşık 58 bin 801 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Kesin rakam, gelir vergisi mevzuatına ilişkin düzenlemelerle açıklanacak.

2027 TRAFİK CEZALARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle trafik cezalarına yapılacak artış da gündeme geldi.

Mevzuatta farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeniden değerleme oranına tabi idari para cezaları yüzde 27,83 artırılacak.

Bu kapsamda kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi trafik ihlallerine ilişkin cezalarda yeni tutarlar uygulanacak.

Ancak her ihlalin ceza miktarı farklı olduğundan 2027 yılında geçerli olacak kesin rakamların ilgili mevzuat ve resmî ceza tarifeleri üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

MTV, PASAPORT VE SİLAH RUHSATI HARÇLARI DA DEĞİŞECEK

2027 yılı yeniden değerleme oranı, motorlu taşıtlar vergisi ve pasaport harçları gibi birçok kalemin artış hesabında da kullanılacak.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına ilişkin harçlarda da artış yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harçlarda farklı artış oranları belirleyebilmesi nedeniyle tüm kalemlerin aynı oranda zamlanması kesin değil.

2027 YILINDA VERGİ VE HARÇLAR NE KADAR OLACAK?

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre öne çıkan tahmini tutarlar şöyle:

Kalem 2027 hesaplanan tutar IMEI kayıt ücreti 69.358 TL Yurt dışı çıkış harcı 1.598 TL Günlük yemek istisnası (KDV hariç) 385,02 TL Günlük ulaşım istisnası 202,11 TL Konut kira geliri istisnası 74.141 TL Belirli gelirlerde beyan sınırı 511.320 TL Tevkifatsız gelirlerde beyan sınırı 28.122 TL Gayrimenkul değer artış kazancı istisnası 191.745 TL Fatura ve demirbaş sınırı 15.339 TL Binek otomobil aylık kira gideri sınırı 58.801 TL

YENİ VERGİ, HARÇ VE CEZALAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeniden değerleme oranının resmî olarak ilan edilmesi ve ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 2027 yılına ait yeni tutarların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlayacağı tebliğler ve Cumhurbaşkanı kararları, vergi ve harçlara uygulanacak nihai artışlarda belirleyici olacak.

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