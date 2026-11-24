Fitch, 2027 küresel ülke notları görünümünü "nötr" olarak açıkladı. Dünya ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Ancak masadaki riskler oldukça büyük. Yapay zeka piyasalarında sert bir düzeltme yaşanabileceği belirtildi. Körfez'deki muhtemel petrol kesintileri ise enflasyonu ve faizleri yeniden tırmandırabilir. Rapora göre, yüksek tahvil faizleri ise borçlu ülkelerin bütçesini ciddi şekilde zorlayacak.

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Fitch'in yayımladığı Küresel Ülke Notları Görünümü 2027 raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl büyük ölçüde mevcut seyrini koruyacağı öngörüldü.

Açıklamada, ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve çatışmalarda geçici bir yumuşama varsayımına dayanarak dünya GSYH büyümesinin genel olarak yatay seyredeceği ve petrol fiyatlarının düşmesiyle 2026'nın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyonist baskıların bir miktar hafifleyeceği beklentisiyle küresel ülke notlarına yönelik 2027 görünümünün "nötr" olduğu bildirildi.

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Bununla birlikte, tahvil faizlerinin 2026 ortalamasının üzerinde kalmaya devam etmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bunun yüksek borçlu ülkeler üzerindeki mali baskıları artıracağı kaydedildi.

YAPAY ZEKÂ VE PETROL PİYASASI İÇİN RİSK UYARISI

Açıklamada, 2027'de yaklaşık yüzde 2,5 düzeyinde istikrarlı bir küresel büyüme beklendiği belirtildi ancak hisse senedi piyasasında veya sermaye harcamalarında yapay zeka kaynaklı sert bir düzeltme riskinin bulunduğu ifade edildi.

2027'de ekonomiyi neler bekliyor? Fitch'ten dünya piyasalarına kritik değerlendirme

Körfez'den gelen bölgesel petrol akışlarında yeniden büyük kesintiler yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, bunun da petrol fiyatlarının, enflasyonun, politika faizlerinin ve tahvil faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması anlamına gelebileceği vurgulandı.

13 ÜLKENİN GÖRÜNÜMÜ POZİTİF, 12 ÜLKENİN NEGATİF

Açıklamada, hükümetlerin vadesi gelen borçlarını mevcut piyasa faizleriyle yeniden finanse etmesiyle borç stoklarındaki ortalama efektif faiz oranlarının yükselmesinin bütçe açıklarını artıracağı ve özellikle borç yükünün yüksek, ortalama vadelerin ise kısa olduğu ülkelerde hükümetlerin borç/GSYH oranlarını istikrara kavuşturmasını veya düşürmesini zorlaştıracağı belirtildi.

2027'de ekonomiyi neler bekliyor? Fitch'ten dünya piyasalarına kritik değerlendirme

Birçok ülkede siyasi kutuplaşma ve toplumsal baskıların uzun vadeli istikrar ve refaha elverişli politika yapımını engellemeye, protestolara yol açmaya veya daha köklü toplumsal çalkantıları tetiklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, çözüme kavuşmamış çatışmalar, büyük güç rekabeti ve daha milliyetçi, öngörülemez dış politikalar nedeniyle jeopolitik riskin yüksek kalmayı sürdüreceği aktarıldı.

2027'de ekonomiyi neler bekliyor? Fitch'ten dünya piyasalarına kritik değerlendirme

Açıklamada, "2027'ye girerken not görünümleri genel olarak istikrarlı seyrediyor. 13 ülke pozitif, 12 ülke ise negatif görünüme sahip." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl ülkelerin kredi notlarında 12 net yükseltme yapıldığı bildirilen açıklamada, bunların 7'sinin gelişmekte olan piyasalardaki ülkeleri kapsadığı kaydedildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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