KOBİ'lere yeşil dönüşüm yatırımları için 3 milyar liralık destek sağlanacak. Proje başına 7 milyon liraya kadar faizsiz destek verilecek programda son başvuru tarihi 31 Ocak 2027. Bakan Kacır, destek çağrısının detaylarını açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin çevre dostu üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik 3 milyar liralık yeni destek programının detaylarını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamındaki "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı"na ilişkin bilgi verdi. KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kacır, toplam destek tutarının 3 milyar lira olduğunu bildirdi.

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PROJE BAŞINA 7 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

Program kapsamında proje başına 7 milyon liraya kadar destek verilecek. Destek oranı yüzde 70, proje süresi ise 12 ay olarak uygulanacak.

Geri ödemeler, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ayda faizsiz şekilde gerçekleştirilecek.

HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENECEK?

İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin başvurabileceği programda enerji, su ve ham madde verimliliğine yönelik projeler desteklenecek. Ayrıca atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarındaki yatırımlar da destek kapsamına alınacak.

Bakan Kacır, KOBİ'lerin çevre dostu üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmeleri için çağrıda bulunurken, programa başvuruların 31 Ocak 2027 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

24 ay ödeme yok, faiz yok! KOBİ'lere 7 milyon liralık destek

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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