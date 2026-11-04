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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız
Başlık ResmiSanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız

Sanayicilerin finansmana erişimine yönelik yeni destekleri açıklayan Sanayi Bakanı Kacır, 150 milyar liralık kefaletle toplam 250 milyar lira krediye erişimin önünü açtıklarını belirtti. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Kacır, 2027’de yeni Togg modeli çıkacağını, 4 ayrı otomotiv markasının yatırımlarının ise 200 milyar lirayı aşacağını dile getirdi...

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Sanayicilerin finansmana erişimine yönelik yeni destekleri açıklayan Kacır, İmalat Sanayisi Finansman Programı’nın başlatıldığını belirterek, “Burada 150 milyar liralık kefaletle toplam 250 milyar lira krediye erişimin önünü açıyoruz. Bu programı önümüzdeki yıl büyüterek devam ettireceğiz.” dedi.

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YATIRIMCILARA 10 YIL VADE

Sanayicilerin finansmana erişim için TCMB ile birlikte uyguladıkları Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’nın hacmini bu yıl 500 milyar liradan 750 milyar liraya yükselttiklerini söyleyen Kacır, “Bu alanlarda hayata geçen yatırımlarda 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlarda 2 yılı ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli finansman imkânları sunuyoruz. Burada da finansman maliyetleri yıllık yüzde 13 seviyesine kadar indiriliyor. Programla bugüne kadar 531 milyar lirayı aşan 85 projenin önünü açtık. Son bir yılda 52 bin 47 KOBİ’ye KOSGEB desteği sağladık. KOSGEB destekleri kapsamında KOBİ’lere sağlanan finansman tutarı 2024’te 13,7 milyar lira, 2025’te 34,7 milyar lirayken, bu yıl bunu 69,3 milyar liraya yükselttik. Girişimcilik destekleri kapsamında son bir yılda 6 bin 339 işletmeye 1 milyar 670 milyon lira destek sağladık.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız
Başlık ResmiSanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız
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TOGG’DA YENİ MODEL GELİYOR

Togg’un üretim ve satış performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, yerli otomobilin kendi segmentinde yüzde 31 pazar payına ulaştığını söyledi. Gelecek yıl yeni bir modelin piyasaya çıkarılacağını belirten Kacır, Önümüzdeki yıl yeni model çıkaracağız ve inşallah 100 bin adetlik kapasiteye doğru hızla ilerleyeceğiz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız
Başlık ResmiSanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 250 milyar liralık kredi sağlayacağız

Türkiye’deki otomotiv yatırımlarına da değinen Kacır “Türkiye bir otomotiv ülkesi, 8 küresel marka Türkiye’de yatırım yapmakta. Son dönemde Tofaş, Hyundai, Ford ve Oyak Renault muazzam yatırımları hayata geçirdiler. Yeni projelerini teşvikler kapsamında 157 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirmekteler. Toyota’nın da ilave yatırımlarıyla bu rakam 200 milyar lirayı aşacak.” ifadesini kullandı.

Kacır Aselsan’ın geliştirdiği yerli kalp-akciğer cihazını da tanıttığı komisyonda Bu bir kalp-akciğer makinesidir. Yani kalbin durdurulduğu açık kalp ameliyatlarında kalbin ve akciğerin fonksiyonlarını devralarak kanın vücut içinde dolaşımını ve temizlenmesini sağlayan yüksek teknolojili bir tıbbi cihazdır. Bu cihazı kim geliştirdi? Millî gururumuz ASELSAN geliştirdi. Dünyada bizim dışımızda kaç ülke üretiyor? Sadece 3 ülke üretiyor.” bilgisini verdi.

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