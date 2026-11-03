Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Başvurular 31 Aralık 2026’ya kadar yapılabilecek.

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Sel ve taşkınların ardından iş yerlerinde maddi kayıp yaşayan KOBİ'ler için yeni destek programı devreye alınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, afetten etkilenen işletmelerin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'nin hayata geçirileceğini duyurdu.

Özellikle İstanbul'da ve diğer şehirlerde sel ve taşkınlardan zarar gören işletmeleri kapsayan programla, küçük ve mikro işletmelere finansman desteği sağlanacak.

BAKAN KACIR DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Kacır'ın açıkladığı destek programı kapsamında küçük işletmeler 1 milyon TL'ye, mikro işletmeler ise 500 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Sel mağduru KOBİ'lere destek! Bakan Kacır duyurdu: İşletme başına 1 milyon TL kredi

Programın en dikkat çeken yönü ise finansman maliyetinin işletmelere yansıtılmayacak olması. Krediye ilişkin faiz veya kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

Sel mağduru KOBİ'lere destek! Bakan Kacır duyurdu: İşletme başına 1 milyon TL kredi

6 AY ÖDEME YOK, VADE 24 AY

Acil Durumlar Desteği kapsamında işletmelere 24 ay vade imkânı sunulacak. İlk 6 ay boyunca herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Böylece sel ve taşkınların ardından nakit akışı bozulan işletmelere toparlanmaları için zaman tanınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

KOSGEB aracılığıyla yürütülecek destek programına başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Sel mağduru KOBİ'lere destek! Bakan Kacır duyurdu: İşletme başına 1 milyon TL kredi

Programla afet nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi ve kayıplarını telafi etmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır'ın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz.

Destek kapsamında;

🔹 Küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar kredi

🔹 Sıfır finansman maliyeti (Kredi faiz/kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.)

🔹 24 ay vade

🔹 6 ay ödemesiz dönem

📅 Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2026

KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz"

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