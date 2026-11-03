TOGG'un ortaklık yapısında önemli değişiklik yaşanıyor. AG Anadolu Grubu Holding, yüzde 23'lük hissesini 184 milyon avroya Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devretmek için anlaşma imzaladı. Vestel Elektronik de yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avroya Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. Toplam 368 milyon avroluk işlemlerin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki payı yüzde 34'e yükselecek.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in paylarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e devri ile alakalı sözleşmeler imzalandı.

Söz konusu firmalar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre, AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının, TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen kısmını Turkcell'e, yüzde 12'sine karşılık gelen kısmını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) toplam 184 milyon avro bedelle devretmek üzere sözleşme imzaladı.

Vestel de TOGG'daki yüzde 23'lük payının hepsini 184 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı verdi. İşlemlerin tamamlanmasıyla TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşecek.

TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'den 368 milyon avroluk hamle

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, firmanın AG Anadolu Grubu Holding AŞ'ye ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının devralınması ile alakalı pay alım sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.

Söz konusu payların TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık geldiği bildirilen açıklamada, sözleşmede yer alan ön koşulların tamamlanmasının sonrasında işlemin kapanışının gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam payının yüzde 34'e çıkacağı kaydedildi.

TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'den 368 milyon avroluk hamle

TEKNOLOJİ ALTYAPISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yatırımın firmanın teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiği, uzun vadeli yatırım stratejisi ve sürdürülebilir değer oluşturma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü belirtildi.

AG Anadolu Grubu Holding'in açıklamasında da firmanın sahip olduğu TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın, TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedinin Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adedinin ise Turkcell'e devredileceği duyuruldu.

Konu ile alakalı imzalanan sözleşme çerçevesinde pay devir bedelinin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği bildirilen açıklamada, pay devir bedelinin 184 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'den 368 milyon avroluk hamle

VESTEL TÜM HİSSELERİNİ TVF'YE DEVREDİYOR

Vestel Elektronik'in açıklamasında ise firmanın TOGG'un yüzde 23'lük payına karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerinin hepsini 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satacağı belirtildi.

Açıklamada, satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ının, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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