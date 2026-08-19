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Ekonomi

3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…

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3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…
Fotoğraf Başlığı 3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…

2026 yılının ikinci çeyrek döneminde borsanın gıda perakende şirketlerinden BIMAS kâr açıklarken, MGROS ve SOKM zarar bildirdi. Bilançoların ardından aracı kurumlardan 3 şirket için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri paylaşıldı. İşte detaylar…

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2026 yılının ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Gıda perakende sektöründe de finansal sonuçlar geldi. Buna göre bu yılın ikinci çeyrek döneminde;

-BİM Mağazacılık 8,02 milyar TL kâr elde etti.

-Migros 699 milyon TL zarar açıkladı.

-Şok Marketler de 564 milyon TL zarar duyurdu.

Aracı kurumlardan ise bilançoların açıklanmasının ardından toplam 33 hedef fiyat tahmini geldi.

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BIMAS HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 405,00 TL’den yapan BİM Mağazacılık için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım KuruluşuFiyat (TL)
Halk Yatırım565,90
Kuveyt Türk Yatırım558,00
Ziraat Yatırım557,50
Vakıf Yatırım552,00
Yapı Kredi Yatırım540,00
İnfo Yatırım533,50
Gedik Yatırım530,00
Ak Yatırım524,00
GCM Yatırım523,00
Ata Yatırım500,00
Deniz Yatırım497,95
Şeker Yatırım496,00
İş Yatırım494,88
Alnus Yatırım490,31
3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…
Başlık Resmi3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…

MGROS HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 568,00 TL’den yapan Migros için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım KuruluşuFiyat (TL)
İş Yatırım1.057,19
Gedik Yatırım980,00
Tacirler Yatırım979,00
İnfo Yatırım963,00
Yapı Kredi Yatırım950,00
Deniz Yatırım946,44
Vakıf Yatırım911,00
Şeker Yatırım910,00
Ak Yatırım901,00
Halk Yatırım890,40
Marbaş Yatırım889,00
Alnus Yatırım831,74

SOKM HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 54,60 TL’den yapan Şok Marketler için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım KuruluşuFiyat (TL)
İş Yatırım98,19
Yapı Kredi Yatırım90,00
Halk Yatırım88,40
Gedik Yatırım88,00
Ak Yatırım88,00
Alnus Yatırım84,71
Deniz Yatırım74,00

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL | Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ
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