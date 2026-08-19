2026 yılının ikinci çeyrek döneminde borsanın gıda perakende şirketlerinden BIMAS kâr açıklarken, MGROS ve SOKM zarar bildirdi. Bilançoların ardından aracı kurumlardan 3 şirket için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri paylaşıldı. İşte detaylar…

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2026 yılının ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Gıda perakende sektöründe de finansal sonuçlar geldi. Buna göre bu yılın ikinci çeyrek döneminde;

-BİM Mağazacılık 8,02 milyar TL kâr elde etti.

-Migros 699 milyon TL zarar açıkladı.

-Şok Marketler de 564 milyon TL zarar duyurdu.

Aracı kurumlardan ise bilançoların açıklanmasının ardından toplam 33 hedef fiyat tahmini geldi.

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BIMAS HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 405,00 TL’den yapan BİM Mağazacılık için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım Kuruluşu Fiyat (TL) Halk Yatırım 565,90 Kuveyt Türk Yatırım 558,00 Ziraat Yatırım 557,50 Vakıf Yatırım 552,00 Yapı Kredi Yatırım 540,00 İnfo Yatırım 533,50 Gedik Yatırım 530,00 Ak Yatırım 524,00 GCM Yatırım 523,00 Ata Yatırım 500,00 Deniz Yatırım 497,95 Şeker Yatırım 496,00 İş Yatırım 494,88 Alnus Yatırım 490,31

3 perakende devi için 33 hedef! BIMAS, MGROS ve SOKM önerileri…

MGROS HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 568,00 TL’den yapan Migros için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım Kuruluşu Fiyat (TL) İş Yatırım 1.057,19 Gedik Yatırım 980,00 Tacirler Yatırım 979,00 İnfo Yatırım 963,00 Yapı Kredi Yatırım 950,00 Deniz Yatırım 946,44 Vakıf Yatırım 911,00 Şeker Yatırım 910,00 Ak Yatırım 901,00 Halk Yatırım 890,40 Marbaş Yatırım 889,00 Alnus Yatırım 831,74

SOKM HEDEF FİYAT

18 Ağustos 2026 kapanışını 54,60 TL’den yapan Şok Marketler için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:

Yatırım Kuruluşu Fiyat (TL) İş Yatırım 98,19 Yapı Kredi Yatırım 90,00 Halk Yatırım 88,40 Gedik Yatırım 88,00 Ak Yatırım 88,00 Alnus Yatırım 84,71 Deniz Yatırım 74,00

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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