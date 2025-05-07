413 bin araç arızalı çıktı, ünlü marka hepsini geri çağırdı! İşte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 16:53 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 17:02 - Güncelleme:

Sağlamlığı ile öne çıkan İsveçli otomotiv devi Volvo, 413 bin 151 aracı geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni de açıklanırken, araçlardaki arızanın yazılım güncellemesi ile düzeltileceği belirtildi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü otomotiv üreticisi Volvo'nun ABD'deki araçları arızalı çıktı. İsveçli firma ülke genelinde 413 bin 151 aracını geri çağırdı. İlgili Haber Merkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin ARAÇLARIN ARKA KAMERASINDA ARIZA Geri çağırmanın nedeni araçların arka kamerasındaki arızalar oldu. Araçlar geri vitese alındığında arka kameraların zaman zaman devreye girmemesi ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olduğu belirtildi. SORUN 2021-2025 MODELLERİNDE Geri çağırma 2021-2025 yılları arasında üretilen Volvo XC40 başta olmak üzere çeşitli modelleri ilgilendiriyor. Söz konusu arızanın yazılım güncellemesi ile düzeltileceği belirtildi. İŞTEN ÇIKARMA DA YAPACAK Volvo, geri çağırmaların yanında işten çıkarma yapacağını da duyurdu. Şirket, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston fabrikasında işgücünün yüzde 5'ini azaltacağını açıkladı. Şirket geçtiğimiz ay Amerika'daki operasyonlarını yeniden yapılandıracağını ve gümrük vergilerinden etkilenmesi nedeniyle kazanç tahminlerini geri çektiğini duyurmuştu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin