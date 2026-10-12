"50 TL'ye hasta nefesli balon"... İsa Karakaş pes dedirten ilanın detaylarını anlattı

50 TL’LİK "HASTALIK BALONU" İLE 1 HAFTA YATMA GARANTİSİ!

İsa Karakaş, meslek hayatı boyunca kamu bütçesinden haksız kazanç sağlamak için yapılan akılalmaz sahtekârlıklara değinerek, kendini kâğıt üzerinde ölü gösterip yetim aylığı bağlatanlardan, 60 yaşından sonra bir günde "balet" beyan edip sanatçı borçlanmasıyla erken emeklilik peşine düşenlere kadar pek çok olayla karşılaştığını; ancak "hasta nefesli balon" vakasının denetimsizlik ve ahlaki erozyon açısından şok edici bir nokta olduğunu kaydetti:

“Bu kadarı da olmaz” dediğim her an, usulsüzlüğün yeni bir buluşunu müşahede ettim. Fakat en sonunda sosyal medyada karşıma çıkan o fotoğrafı görünce âdeta şok geçirdim. Hakikaten bu kadarına da “pes” demekten kendimi alamadım.

Uzun süreden beri sosyal medyaya gündem olan ilan “Rapor Almalık Hasta Nefesli Balon”du. 2024’te yüklenen ilan, 2026’da yeniden yayıldı. X ve LinkedIn’de dolaştı. Yerel gazetelerde ve haber sayfalarında yer aldı. Gören herkes donup kaldı.