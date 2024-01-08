Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    50 trilyon dolarlık buluşma! MB Başkanı Gaye Erkan ABD'de 200'ü aşkın yatırımcıyla görüşecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Merkez Bankası'nın 'Yatırımcı Günü' toplantıları 11 Ocak'ta ABD'de başlıyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek. Erkan'ın sunum yapacağı toplantıda, Türkiye'ye sıcak para girişinin sağlanması hedefleniyor.

    50 trilyon dolarlık buluşma! MB Başkanı Gaye Erkan ABD&#039;de 200&#039;ü aşkın yatırımcıyla görüşecek
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 700'lü seviyelerden 300 baz puana gerilemesi ve bir süre önce 145 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselen rezervler başta olmak üzere birçok finansal göstergeye yansıyan yoğun yatırımcı talebine yanıt olarak ve seçim sonrası Türkiye'ye sıcak para girişini artırmak amacıyla yurt dışına yönelik Yatırımcı Günü toplantılarını başlattı.

    İLK TOPLANTI 11 OCAK'TA ABD'DE

    İlk "Yatırımcı Günü"nün adresi ise birçok uluslararası finansal kuruluşa ev sahipliği yapan New York olacak. 11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı.

    GAYE ERKAN SUNUM YAPACAK

    Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

    TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

    TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

    50 TRİLYONLUK YATIRIM FONLARI

    Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

    İKİNCİSİ TÜRKİYE'DE OLACAK

    1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kapsamında Banka'nın açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olan yatırımcı toplantıları, geçmişten bu yana yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli olarak sürdürülürken, "Yatırımcı Günü" daha geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenlenecek.

    'Yatırımcı Günü'nün ikincisinin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Merkez BankasıAbd
    Haberler > Ekonomi > 50 trilyon dolarlık buluşma! MB Başkanı Gaye Erkan ABD'de 200'ü aşkın yatırımcıyla görüşecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Bolat’tan fırsatçılara net uyarı: Elimiz üzerinde - EkonomiBakan Bolat’tan fırsatçılara net uyarı: Elimiz üzerindeİstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam - Ekonomiİstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zamBorsadan çıkış sürüyor: Küçük yatırımcıdan sonra sıra 'baronlar'da - EkonomiBorsadan çıkış sürüyor: Küçük yatırımcıdan sonra sıra 'baronlar'daFahiş fiyat ve stokçulukta 2023 bilançosu - EkonomiFahiş fiyat ve stokçulukta 2023 bilançosuKimyada yerli atak! Karadeniz gazından gübre üretilecek - EkonomiKimyada yerli atak! Karadeniz gazından gübre üretilecekTürkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak! Zengezur Koridoru 2028'de tamam - EkonomiTürkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak! Zengezur Koridoru 2028'de tamamDondurma düzenlemesi Resmi Gazete'de - EkonomiDondurma düzenlemesi Resmi Gazete'deTürkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? - EkonomiTürkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi?Türkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak - EkonomiTürkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak'Koridor savaşları' 2024 yılında daha da kızışacak - Ekonomi'Koridor savaşları' 2024 yılında daha da kızışacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...