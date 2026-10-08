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Ekonomi

500 liraya uçak bileti! AJET beklenen kampanyayı duyurdu

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500 liraya uçak bileti! AJET beklenen kampanyayı duyurdu
Başlık Resmi500 liraya uçak bileti! AJET beklenen kampanyayı duyurdu

AJet, kış dönemini kapsayan yeni yurt dışı kampanyasıyla seyahatseverlere büyük bir fırsat sundu. Türkiye çıkışlı uçuşlar 19 dolardan (Bin lira) başlarken, seçili Türkiye varışlı hatlarda ise fiyatlar 9 euroya (500 lira) kadar düşüyor.

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Yurt dışı tatili veya seyahat planı yapıp bütçe dostu alternatif arayanlar için AJet’ten cazip bir kampanya hamlesi geldi. Geniş bir destinasyon ağını kapsayan yeni kış kampanyasıyla birlikte binlerce koltuk indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı.

8-10 EKİMDE BİLET ALIMI YAPILACAK

AJet, Berlin’den Rotterdam’a, Viyana’dan Basel’e, Bişkek’ten Hurgada’ya uzanan zengin hat ağında kış seyahatlerini planlamak isteyenler için sınırlı süreli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında biletler, 8 Ekim 2026 saat 11:00 ile 10 Ekim 2026 saat 23:59 arasında temin edilebilecek.

SEÇİLİ TARİHLERDE KAMPANYA GEÇERLİ

İndirimli biletlerin geçerli olduğu seyahat dönemi 2 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasını kapsıyor. Ancak bu dönemde bazı istisnai tarihler bulunuyor: Türkiye varışlı uçuşlarda 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

500 liraya uçak bileti! AJET beklenen kampanyayı duyurdu
Başlık Resmi500 liraya uçak bileti! AJET beklenen kampanyayı duyurdu

500 LİRAYA DA VAR, BİN TL'YE DE...

Kampanya dahilinde Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, seçili Türkiye varışlı hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle seyahat etme imkanı sağlanıyor. Ayrıca kabin bagajı ücreti de kampanya kapsamında 9 dolar olarak belirlendi. Yalnızca direkt uçuşlarda geçerli olan bu indirimli biletlere, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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Toplamda 116 bin koltuğun satışa sunulduğu dev kampanya; Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya kadar Amsterdam, Paris, Roma, Londra, Dubai, Bakü ve Beyrut gibi çok sayıda popüler destinasyonu kapsıyor. Kış döneminde avantajlı fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcuların, 10 Ekim akşamına kadar sürecek bu fırsat için biletlerini internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden alması gerekiyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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