Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yaşlıdan işsize, kiracıdan tasarruf sahiplerine kadar birçok kesimi ilgilendiren Torba Yasa, Meclis’e sunuldu. 71 maddelik torba yasada ölüm, maluliyet ve yaşlılık aylıklarında alt sınır 1000 liraya çıkarılması, işsizlik ödeneğinin kolaylaştırılmasının yanı sıra reel sektörün elini rahatlatacak birçok adım bulunuyor. Tasarıda yaşlılık ve ölüm aylığı alan emeklilerle hak sahiplerine ödenecek aylıklar için 1.000 liralık alt sınır belirlendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları arasında bulunan ‘Çalıştığı iş yerinde son 120 gün kesintisiz prim ödenmesi’ şartı ‘hizmet akdine tabi olma’ şeklinde yumuşatıldı. Teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığına iç ve dış piyasada farklı kira sertifikası türlerinden ihraç imkânı sağlanıyor. Belediyelerin yatırımının artması için yardım ödeneği konulacak.



KONUT YARDIMI: Vatandaşın konut edinmek için birikim yapması halinde devletin sağlayacağı katkı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılacak.



POLSAN: Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığına tüm memurların ortak olması sağlanacak.



DEPO: Lisanslı depoculuk kapsamındaki ürün senetlerinin satışındaki kazançlar 31 Aralık 2018’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.



AİLE YARDIMI: Çalışma Ekonomisi mezunları da meslek memurluğu sınavına başvurabilecek, yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanan memurlara verilen aile yardımı Türk uyruklu olanlara da ödenecek.



ÖTV: Şalgam, çeşnili ve aromalı sütler ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’ye tabi tutulmayacak.



SAĞLIK: Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı olmayan eş, çocuk ile anne-babaları da kapsama alınacak.



KDV YÜKÜ: İmalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünün ortadan kaldırılması için bu yıl içindeki inşaat harcamalarından kaynaklı KDV’nin iadesine yönelik uygulama 2019’da da sürecek. Süre Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıla kadar uzatılabilecek.



ÜRETİCİYE: Üreticinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan birlik payı kaldırılacak.

ÜNİVERSİTELERDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Bilim Üniversitesi’nin ismi Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değiştirildi. Türk Kardiyoloji Vakfı ismi ise Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı oldu. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı da bölge ülkelerinin niteliksel insan kaynağı için cazibe haline getirilmesi için Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

12 BİN YENİ İŞSİZ MAAŞ ALACAK

Bu yıl en düşük 805 lira, en yüksek 1.623 lira olarak ödenen işsizlik maaşını almak için gerekli 120 gün kesintisiz prim ödenmesi şartı, hizmet akdine tabi olma şartına dönüştürülürken, bu sayede 12 bin 500 kişi daha işsizlik maaşına kavuşacak.

KİRADA ÜFE DEĞİL ÜFE ESAS OLACAK

Kira artışlarında üretici fiyat endeksinin (ÜFE) değil, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) artış oranı olarak belirlenmesi teklif ediliyor. Bunun, hakkaniyete daha uygun olduğu görüşü dile getiriliyor.