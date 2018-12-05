Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da, seyahat acenteleri ve turizmciler, dünya çapında üne sahip olmalarına rağmen potansiyelleri yeterince ortaya çıkmayan Tirilye, Gölyazı ve İznik’in tanıtımı için turizm platformu oluşturdu. Turizmciler, bu çerçevede Avrupa’nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, hayatın yaklaşık 2 bin 600 yıl önce başladığı Gölyazı, zeytiniyle ünlü tarihî yerleşim olan Tirilye ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İznik’i hedef rotalar olarak belirledi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, 2018 yılının Bursa’da turizmi açısından iyi geçtiğini, bu anlamda var olan hedeflerin de üzerine ulaşıldığını ifade etti. Bursa’ya başka coğrafyalardan turist getirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Saraçoğlu “Bu kapsamda uzak Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar başlattık. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bize destek verecek. Yapılacak iş birliğiyle o coğrafyalara info gezileri düzenleyeceğiz” diye konuştu. Saraçoğlu, özellikle Çinli turistlerin İznik ve Truva’yı merak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bursa aynı zamanda diğer medeniyetlere de başkentlik yapmış, tarihî bir kent. Bizim şu anda Tirilye, Gölyazı ve İznik gibi dünya çapında çok ünlü yerlerimiz var. Bu doğrultuda bizler turizm paydaşları olarak ortak paydada buluşarak turizm platformu oluşturduk ve kendi aramızda görev dağılımı yaptık. TÜRSAB olarak İznik, Gölyazı ve Tirilye’yi daha çok ön plana çıkaracağız.”

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bahar aylarında Fransa’dan grupların geleceğini ve İznik’te tabiat turizmi ve sporlarına yönelik aktiviteler yapacaklarını anlatan TÜRSAB Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, dijital tanıtım konusuna çok önem verdiklerini, bu kapsamda ilçedeki tabii güzellikleri de bu yolla sunmaya çalışacaklarını belirtti. Saraçoğlu, İznik’te su altı arkeolojik çalışmaların bulunduğuna işaret ederek “Bu çalışmaları dalgıçlık turizmiyle birleştirip yeni bir ürün ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Tanıtım platformu oluşturuldu

İznik ile ilgili belli bir vadeye yayılmış bir çalışma planı oluşturduklarını anlatan Saraçoğlu, şunları kaydetti: İznik kaymakamımızın da başkanlığını yaptığı ve sürekli karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz bir diyalog süreci başlattık. İznik’in hem avantajlı hem de dezavantajlı tarafları var. İznik ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda tabii ki bir turizm hareketliliği bekliyoruz.