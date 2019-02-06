Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terzioğlu “Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabette kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız, geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki ‘beklenmedik’ bir şirket rekabette öne geçerse hemen önünü kesmeye çalışıyorlar. Kimse bizden ispatlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir” dedi.

TEDBİRİMİZİ ALDIK

Turkcell’in yerli ve millî teknolojiler geliştirme konusundaki girişimlerinin öneminin yaşanan gelişmeler ile bir defa daha net biçimde ortaya konduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu “Veri güvenliği bütün dünyada gündemde olan bir millî güvenlik meselesi. Bu konularla alakalı da çok sayıda dava ve soruşturma devam ediyor. Bu sebeple potansiyel risklerin farkındayız. Biz de oldukça tedbirli davranıyoruz. Verilerimizi ve şebekemizi güvence altına almak adına kendi usullerimiz mevcut. Her türlü riske karşı hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.