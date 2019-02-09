Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamasında “Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız” bilgisini paylaşmıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını belirterek “Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp, bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için hemen hemen hiç kâr koymayacağız” dedi. Sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Poyraz “Bu işlerle her aracı kendi kârını eklediği için, ne kadar aracı olursa, fiyat da o kadar artar. Biz, üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz. Bir tarafta üreticimiz olacak, diğer tarafta satış yapacak yetkililer olacak. Sistem çok kısa süre içerisinde işlemeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ÇAKILDI!

Bu arada yapılan çalışmaların etkisiyle, meyve ve sebze fiyatlarında düşüş de hissedilir ölçüde devam ediyor. Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, şunları söyledi: Mesela patlıcanın hal fiyatı 10 liraydı, 5 liraya düştü. Ürünlerin genelinde düşüş var, biber cinslerinde yüzde 25 fiyat inişi oldu. Havaların düzelmesiyle de ilgili biraz bu... Geçmişte büyükşehir belediyeleri tanzim modelini uyguladı. Daha sonra bu mağazalar markete dönüştürülerek satıldı. Ankara’da 30, İstanbul’da 50 satış noktasından bahsediliyor. Bu, çok büyük alım anlamına geliyor. Her gün onlarca, yüzlerce tır çalışmalı. Devlet çeşitli masrafları üstlenebilir, zarar bütçesi ayırabilir. Fiyatlar da uygun olur. Ancak regülasyon gerçekleşince, liberal ekonomide devletin bu işe devam edeceği kanaatinde değilim...

ARTIK MARKETLER TARLADAN ÜRÜN ALAMAYACAK

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç; çalışmaları devam eden hal yasası hayata geçtiğinde, büyük zincir marketlerine bu sisteme dâhil olacağını söyledi. Büyük zincir marketler ile tüccarların, köylünün eleman bulma sıkıntısını fırsata çevirdiğini belirten Kılıç “Ya istediğim fiyattan satarsın ya da ürünün çürür” tehditi ile malı ucuza kapattıklarını kaydetti. Hal yasası ile her ürünün bir künyesinin olacağını bildiren Kılıç “Denetim ve takip sistemi ile kâr oranları belirlenecek. Ürünün çıktığı yer ile vardığı yer arasında, kimlerin elinden geçtiğini bileceğiz. Birden fazla komisyoncu, bir malın alım satımını yapamayacak. Şu anda perakendeciler, hal sistemini kullanmıyor. Tarladan ucuza aldığı ürünü istediği fiyata satabiliyor. Yeni dönemde büyük market zincirleri artık gidip vatandaşın tarlasından mal alamayacak. Hal sistemine dâhil olacaklar. Ya komisyoncudan ya tüccardan ya da halden alacaklar. Hale girmeyen bir mal satılamayacak. Oralarda ürünlerin 20 gün dayanabileceği depolar bulunacak” değerlendirmesini yaptı.