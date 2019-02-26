Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul genelinde 34 ilçede 54 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarına, vatandaşların ilgisi sürüyor.

Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç, nohut ve mercimek de satılmaya başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden doğrudan halka ulaştırılan Osmancık pirinç kilosu 6 liradan, nohut kilosu 5,5 liradan ve yeşil mercimek kilosu 4,5 liradan satışa sunuldu. İlk gün 17 ton 880 kilogram pirinç, 9 ton 800 kilogram nohut ve 5 ton 900 kilogram mercimek satıldı.

Yarından itibaren elma da satılacak

Tanzim satış noktalarında, yarından itibaren kilosu 3 liradan elma da satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanzim Satış Noktaları’nda ayrıca 3 liradan domates, 6 liradan biber, 4,5 liradan patlıcan, dörder liradan salatalık ve ıspanak ile ikişer liradan soğan ve patates satışları sürüyor.