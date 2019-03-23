Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sizler için, 23 Mart 2019 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

Gram altın, 23 Mart 2019 Cumartesi gününe 243,29 TL'den alınıp 243,38 TL'den satılarak başladı.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 379,00 TL'den alınırken 387,82 TL'den satılıyor.

Tam altın bugün itibariyle 1.516,00 TL'den alınırken 1.546,54 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.571,00 TL'den alınırken 1.595,00 TL'den satılıyor.