Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sermaye piyasaları, son yılların en hareketli haftasını geçiriyor. Günlerdir dışarıda “finansal teröre” dönüşen spekülatif ataklarla boğuşan ekonomi yönetimi, tam dövizi frenlemişken, bu sefer iç piyasadan gelen dolar talebine maruz kalıyor.

YABANCIYI FRENLEDİK

Geçen cuma 5,46 seviyesinde bulunan ve aynı günün akşamı 5,84’e kadar yükselen dolar; hafta boyunca yüksek volatiliteli seyir izledi. ABD para birimi aşağıda 5,28, yukarıda 5,78 seviyeleri arasında, yüzde 10’luk bantta sert dalgalandı. Dünkü işlemlerde de dolar, en düşük 5,38’i gördü. Gün içinde 5,60’ın üzerine ataklar yaptı. Dalgalanmanın boyutu yüzde 5’i buldu. Bu süreçte Türkiye, swap piyasalarını “bugüne kadar hiç olmadığı” kadar çok konuştu. “TL’nin değer kaybedeceğine” oynayan yabancılar bunu spekülatif zemine taşımaya kalkınca, Londra swap (para takası) piyasasında büyük kavga başladı. TL faizleri yüzde 1.000’in üzerine fırladı. Yabancılar TL bulamaz hâle geldi. Böylece dolar 5,30’un altına düşürüldü. Dün swap piyasasında TL faizleri, yeniden yüzde 50 civarına geriledi ve böylece uluslararası arenada piyasa normalleşmeye başladı.

YERLİYE NE OLUYOR?

Ancak bu sefer iç piyasada 5,30’un altından yüksek talep geldi. Sosyal medyada “Dolar 8 TL olacak, Türkiye batıyor” naraları atan içerideki felaket tellalları, vatandaşın da algısını olumsuz etkileyerek piyasaları bozuyor. Türkiye’yi temelsiz, dayanaksız karalayan yalanlara kapılan tasarruf sahipleri, teknik ve temel analizden bağımsız “bozulmuş psikiloji” ile hareket ediyor. Böylece dolara iç piyasada talep artıyor. Dün yerlilerin alımıyla dolar, tekrar 5,60’ların üzerini gördü. Seçime 2 gün kala piyasalarda yaşanan akıl almaz hareketlerin, önümüzdeki hafta yerini daha sakin seyre bırakması bekleniyor. Analistler “Dolarla işi olan olmayan herkes âdeta dövizle yatıp kalkıyor. Yatırımcı ve tasarruf sahiplerinin psikolojisi bozuldu. Algı ile hareket etmek herkese zarar verir. Dünya resesyonu konuşurken, FED frene basmışken doların önü kapalı” diye uyarıyor.

TEDBİRLER MALİYETLİ

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin “JP Morgan’a yönelik soruşturma ve swap piyasasına yönelik adımlar son günlere damga vurdu. Sonuçta dolar düştü ama bunun maliyetleri var. Olağanüstü önlemlerin kısa tutulması gerekiyor. Türkiye’nin asıl atması gereken adım, yapısal reformlardır. İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması, özellikle 120 milyar dolardan fazla olan ara malı ithalatının düşürülmesi gerekiyor” dedi.

REZERV ARTIYOR

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de, orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek “Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı” dedi. Merkez Bankasının, ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya; net rezervlerin de aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla, yaklaşık 28,6 milyar doları bulduğunu aktardı. Çetinkaya “Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir” ifadesini kullandı.

‘SWAP’ÇIYA BİST DAVETİ

Borsa İstanbul, son günlerde yurt dışı swap piyasasında oluşan sıra dışı şartların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığını ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada “Borsamız nezdindeki swap piyasasında fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgâhüstü piyasada aktif finansal kurumların, bu işlemlerini borsamızda yapabilmeleri mümkün olup, tüm piyasa oyuncularını borsamıza davet ediyoruz. Bu kapsamda 2018 yılı Ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış olup, hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır. Uluslararası standartlarda, derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz” denildi.