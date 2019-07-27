Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin hızını yükseltti. Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Yüksek hızda limitsiz interneti, daha fazla kişi için erişilebilir hâle getirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda kampanyamızı başlattık” dedi. Buna göre yeni aboneler için 24 ay taahhüt halinde; 8 Mbps internet ücreti 84,9 TL’den 74,9 TL’ye, 12 Mbps internet ücreti 89,9 TL’den 84,9 TL’ye düşecek. Öte yandan “50 Mbps limitsiz” ücreti 174,9 TL’den 129,9 TL’ye; “50 Mbps limitsiz” ise 234,9 TL’den 159,9 TL gerileyecek.