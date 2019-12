Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Kırsal Destekleme Programı kapsamında 2020’de toplam 4,1 milyar liralık yatırım desteklenecek, 16 bin kişiye istihdam sağlanacak. Meclis’te devam eden ve bakanlığın gelecek yıla dair hedeflerinin ortaya konulduğu görüşmelerde dile getirilen hedefler gerçekleştiğinde üretim artacak, binlerce kişi iş sahibi olacak. Bu çerçevede 2020 bitkisel ürün miktarının artır meraların optikum kullanıldığı bir yıl olacak. Bitkisel üretim yüzde 3 artırılıp yaklaşık 125 milyon tona, sertifikalı tohum üretimi de 1,2 milyon tona çıkarılacak, tohum pazarının büyüklüğü 1,4 milyar dolara yükseltilecek. Öte yandan bakanlığın 2020 için bütçe teklifi 40,3 milyar lira olurken, bütçenin yarısının tarımsal destekler için kullanılması öngörüldü. Bu kapsamda;

¥ Avrupa ve Türkiye’nin ilk ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi 16 bin 500 ton kapasiteyle kurulacak. Türk somonu üretimi, 9 bin ton dan 30 bin tona çıkarılacak.

¥ AR-GE’ye 27 milyon lira uluslararası finansman sağlanacak. Özel sektöre bu programla 21,4 milyon lira destek verilecek.

¥ Elektrikli traktörün 65 beygirlik ikinci prototipi ve kendi yürür ilaçlama makinesinin prototipi üretilecek. Gelecek yıl yaş çay alım miktarı 650 bin ton olacak.

¥ Bakanlığın hedefleri arasında orman varlığına yönelik konular da yer alırken, bu kapsamda söz konusu varlık 22,9 milyon hektara ulaştırılacak.

¥ Ülkede akarsular tarafından denizlere taşınan toprak miktarı 154 milyon tondan, 140 milyon tona düşürülecek.

¥ Söz konusu dönemde 143 bin hektar toplu hâle getirilecek. Böylece tescillenen toplulaştırılmış alan 4,5 milyon hektara çıkarılacak. 854 olan e-Devlet hizmet sayısı, 904’e yükseltilecek.

2019’a damga vuran elektrikli

Üreticinin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve millî, 45 dakika şarj ile yedi saat aralıksız çalışabilen, çevre dostu ve sessiz elektrikli traktör prototipi geliştirildi. Bu, 2019’un en önemli tarımsal gelişmelerinden biri oldu.

Her koyuna 100 lira

Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında, sürüye katılan hayvan başına 100 lira ek destek verilecek. 2020’de küçükbaş sayısının 56 milyona ulaştırılması hedefleniyor. Küçükbaş ıslahına yönelik proje kapsamında 80 bin damızlık koç/teke üretilecek. Bunun yanı sıra etçi-kombine buzağılara 250 lira ilave destek verilmesiyle kırmızı et üretimi gelecek yıl 1 milyon 250 bin tona ulaştırılacak. Beyaz et üretimi ise aynı yıl 2,4 milyon ton olacak. Bu çerçevde 2020’de 220 bin yerli etçi ve yumurtacı damızlık civciv üretimi yapılacak. Bunlar sayesinde 30 milyon tavuk üretilecek.

2019’da destek ödemeleri arttı

Görüşmelerde bakanlığın 2019 çalışmaları da değerlendirildi. Ekim ayı itibarıyla destek ödemesi 14,5 milyar liraya ulaştı. Yıl sonuna kadar bu tutar 16,9 milyar lirayı bulacak. Hayvancılık alanında 4,4 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. Besicilere 1 milyar 962 milyon lira ödendi. Tarım Kredi kooperatiflerince 2019’un 9 ayında 4,9 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldı. Aynı dönemde 750 bin ton da yaş çay alımı yapıldı. TMO’nun üreticiden yaptığı alım miktarı 2,4 milyon ton, ödenen tutar ise 4,8 milyar lira oldu.

11 milyon fidan toprakla buluştu

Millî Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 13 bin futbol sahası büyüklüğünde 80 bin dekarlık alan ağaçlandırıldı.