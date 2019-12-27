Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, vatandaşın vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla yeni hizmet kanallarını hayata geçiriyor. 1 Ocak 2020 itibarıyla vergi tahsilatlarının sadece kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması sebebiyle hazırlanan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması başlatıldı. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kırbaş bunların yanı sıra Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkânı bulacaklarını ifade etti.

Ali Kırbaş, birçok sektörde olduğu gibi bankacılıkta da müşteri tecrübesinin çok önemli olduğunu, bunun ise müşteriyi tanımak ve ona sunulan tecrübeyi kişiselleştirmekle başarılabileceğini ifade etti. Müşterilerinin ödeme ve tahsilat süreçlerinde yeni dijital uygulamalara ihtiyaç duyduğunu görerek yeni teknolojik yöntemleri devreye aldıklarını söyleyen Ali Kırbaş “Müşterilerimize bankanın tüm ödeme kanallarından, her türlü ihtiyaca cevap verecek 20 ödeme metodunu hizmete sunduk. Ödemeler hızlı, kolay, güvenli ve problemsiz gerçekleşebilecek. Bu aşamada Gelir İdaresi Başkanlığımız da mükelleflerin hayatını kolaylaştırmak adına bize hep destek oldu” dedi. Kırbaş’ın verdiği bilgiye göre Ziraat Bankası müşterileri mobil ve internet bankacılığı üzerinden T.C. kimlik numarası ile vergi ödemesini yapabilirken, vergi numarası, barkod, tahakkuk numarası ve OPİ ile ödeme yapılabileceğini, aynı zamanda otomatik ödeme talimatıyla da bütün işlemlerin yapılabileceğini ifade etti.

BARKOD İLE VERGİ TÜRKİYE’DE BİR İLK

“Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi” ile vergi ödemelerinde önemli bir aşamaya ulaşılmış bulunuyor. Vergi ödemesi yapılırken, hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod, ATM ya da Ziraat Mobil uygulamasına ukutularak işlem yapılabiliyor. Mükellefler bağlı olunan Vergi Daireleri’nden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları “Vergi Tahakkuk Fişi”nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlayabilecek. Ziraat’in Türkiye genelindeki 7250 ATM’sinin 5 bin 369’unda barkod okuma teknolojisi bulunuyor. Bu sayede 7/24 vergi ödeme imkânı sunuluyor.

Kimlik no. ile: Ziraat Bankası müşterileri anında, olmayanlar da müşteri olduğunda kendisine ait tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, ATM, Çağrı Merkezi ve Şube kanallarından sadece T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bilgilerinizi girerek gerçekleştirebilecek.

Tahakkuk no. ile: Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı’ndan sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek. Ziraat Bankası Şubelerine gidenler de tahakkuk numarası bilgisi ile vergi ödemelerini yaptırabilecekler.

Otomatik ödeme: Vergilerini Şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil üzerinden düzenli ödeyen mükelleflerin ödemelerinin gecikmeye düşme kaygısı da bitecek. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verilebilecek. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

SMS ile ödeme: SMS ile vergi tahsilatını tercih edenler, yedi gün, 24 saat tek bir SMS ile vergi ödeme işlemlerini yapabilecekler. Ziraat Bankası müşterileri, ‘VERGİ’ yazıp boşluk bırakararak yazacakları ‘Tahakkuk numarasını’ 4757’ye SMS gönderecek. Kendisine yine SMS’le bilgi gönderilecek ve vergi ödemesi gerçekleştirilecek.

Kurumsal çözüm: Ziraat Bankası kurumsal müşterilerin vergi tahsilatlarında etkin çözümler sağlayabilmek için farklı yöntemleri de uygulamaya aldı.

¥ Kurumsal şirketlerin kendi SWIFT kodu (BIC) bulunanlar, vergi borçlarını MT101 mesaj tipi ile gönderecekleri SWIFT mesajı ile otomatik olarak ödeyebilecek.

¥ OPİ: Operasyonda İnovasyon uygulaması anlamına geliyor. OPİ, yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemleri olanlar için geliştirildi. OPİ ile vergi ödemesinin yanı sıra EFT, havale, maaş işlemleri de toplu olarak talimatlandırılabilecek. İşlem durumu ise anlık olarak izlenebilecek, diğer banka hesapları uygulamaya entegre edilebilecek.