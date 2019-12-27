Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtım toplantısı Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde başladı. Toplantıda konuşma yapan TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin fabrikasının 2021'de tamamlanacağını ve ilk aracın 2022'de banttan ineceğini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bu da bizim için büyük bir fırsat. 'Devrim' otomobiline sahip çıkamamıştık. Ama bu sefer inşallah başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, elimizi taşın altına koyduk.

İŞTE İLK MİLLİ OTOMOBİLİMİZ

"15 YILDA 22 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Bu işi başaran Türk özel sektörü adına gurur duyuyorum. 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacağız. 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ VE FOTOĞRAFLARI

"7,5 MİLYAR DAHA AZ CARİ AÇIKTIR"

Bugün ABD'de, Avrupa'da ne yapılıyorsa aynısını aynı zamanda yapıyoruz. 'Türkiye'nin Otomobili', bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür. Dijital ekonomiye geçiştir, 7 buçuk milyar dolar daha az cari açıktır."