Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz’a eşlik edecek üçüncü sondaj gemisi, Mersin Taşucu’na ulaştı. 22 Şubat’ta Galler’in Port Talbot Limanı’ndan yola çıkan gemi yaklaşık üç haftalık yolculuğun ardından gerekli ekipman ve donanımın yüklenerek sondaja hazır hâle getirilmesi için Türk denizcilere emanet edildi.

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiltere’de yapılan açık arttırmaya katılarak sıfırı yaklaşık 600 milyon dolar değerinde olan 2012 model gemiyi 37,5 milyon dolara satın almıştı. 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi 11 bin 400 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Dünyada, Türkiye’nin Fatih ve Yavuz adını verdiği derin deniz sondaj gemilerinin özelliklerini taşıyan yalnızca 16 gemi bulunuyor. Türkiye bunların 2’sini envanterinde bulunduruyor.

İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyetlerine haziran ayı sonrası başlayacak olan üçüncü sondaj gemisine ismini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesini arzu ettiklerini ifade etmişti. Ayrıca, yenileme çalışmalarına katılacak kişiler ile personel olarak görev yapacak olan tüm teknik ekibin sağlık kontrolleri yapılırken, malzemelerin de dezenfekte edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz’da da korona virüs tedbirleri alındı. Gemilere giriş çıkışlar yasaklanırken, çalışmaların mevcut personelle sürmesi, yeni personelin virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar gemiye çıkarılmaması kararlaştırıldı.