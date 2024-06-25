7 hafta sonra 58 bin doları gördü! BTC, uçurumun kenarından döndü

Bitcoin’de son dakika! Dünkü işlemlerde 58 bin 450 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün tepki alımlarıyla birlikte tekrar 61 bin doları aştı. Japon kripto borsası Mt. Gox tarafından dağıtılacak 10 milyar dolarlık BTC’nin ne olacağı bilinmezken; analistler, aşağıda 60 bin, yukarıda 65 bin dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini, bu hafta açıklanacak ABD verilerinin piyasalara moral verebileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto paralarda günlerdir yaşanan sert düşüş bugünkü işlemlerde bir miktar duruldu. Dünkü işlemlerde 58 bin 450 dolar seviyesine kadar gerileyen ve son 7 haftanın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, bugün tepki alımlarıyla birlikte tekrar 61 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da 3250 dolar sınırından dönerek, 3400 dolar seviyesine doğru yöneldi.

10 yıl önce iflas eden Japon kripto borsası Mt. Gox tarafından, müşterilerine, hesaplarındaki BTC’lerin temmuz ayı ile birlikte geri verileceği ve bunların piyasada satışa konu olabileceği yönündeki beklentiler, son 2 günlük süreçte piyasalar üzerinde ana belirleyici oldu.

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BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik; Bitcoin’de yaşanan son düşüşün hacimsiz bir piyasada ve panikle gerçekleştiğini ifade etti. Özellikle “balina” olarak tabir edilen büyük yatırımcıların bu satışlara yüklü olarak katılımının görünmediğini söyleyen Helin Çelik; mevcut seviyelerden madencilerin de satışlarının azalmaya başladığını dile getirdi. İşlem ücretlerinin de son düşüşte ciddi bir artış göstermediğini belirten Helin Çelik, bunun da hacimsiz bir piyasayı teyit ettiğini vurguladı.

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BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

Son birkaç gündür ABD borsalarının zirve seviyelerden geri çekilmesi, Alman hükümetinin elindeki Bitcoinler’i satışa süreceği haberleri ve Mt. Gox tarafından müşterilerine Bitcoinler’in iade edileceği yönündeki gelişmelerin, piyasalar üzerinde etkili olduğunu aktaran Helin Çelik, “Teknik anlamda Bitcoin’de düşüş trendi görünümü devam ediyor. 60 bin dolar desteğinin üzerinde kalıcılık önemli olacak. Ancak 64 bin 800 dolar üzerinde bir fiyatlama görülürse, tekrar yükseliş trendine dönülebilir” uyarısında bulundu.

BU HAFTA ABD VERİLERİ ÖNEMLİ

FED’in faiz indirimi sürecinin yaklaştığı dikkate alındığında, BTC yatırımcılarının da panik yapmaması gerektiğini ifade eden Helin Çelik, “Bu hafta cuma günü FED’in yakından takip ettiği Çekirdek PCE verisi var ki, bu veride şubattan beri beklenti altında gerçekleşmeler görünüyor. Yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları perşembe günü gelecek. Bu verilerin iyi gelmesi halinde kripto paralarda da hafta sonuna doğru bir toparlanma yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.