Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Türkiye Tanıtım Grubu; hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına; özel tasarım hijyen kitleri göndererek, zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı ve Türkiye’nin üretim, tedarik, ihracat başarını anlatmayı amaçlıyor. Projenin lojistik desteğini üstlenen DHL Express, 60’ı aşkın ülkede 10 bin noktaya kitlerin ulaştırılmasını sağlayacak. TİM Başkanı İsmail Gülle "Bu kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve 'Güvenilir Tedarikçi Türkiye' konumumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz" dedi. DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Claus Lassen de "Bu iş birliği, 'Made in Türkiye' ürünlerin dünyaya tanıtılması konusunda bize daha fazlasını yapma şansı verdi" diye konuştu.