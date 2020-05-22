Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Salgının başladığı andan itibaren kredi kanallarının açılması, yükümlülüklerin ertelenmesi ve kısa çalışma ödeneği gibi tedbirler nefes aldırdı. Son olarak imalat sanayiinde KOBİ'lerin makine-teçhizat maliyetlerini aşağı çeken ‘kiralama’ modeli öne çıktı. Covid-19 döneminde makine kiralamaya talebin dört kat artığını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, şu ana kadar 160 makine kiraladıklarını, makine tezgâhlarını yenileyenlerin 10,5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon doları da vergiden olmak üzere toplam 12,5 milyon dolarlık tasarruf elde ettiklerini söyledi. Aydoğdu “Kiralamayla verimlilikte yüzde 25, kurumlar vergisinde ise leasinge göre iki kat avantaj sağlanıyor. Riski sanayici/yatırımcı için sırtlanıyoruz, hem bilançoları bozulmuyor hem de yeni teknoloji ile üretime daha rekabetçi ürünlerle devam edebiliyorlar. Bu dönemde otomasyona geçen firmalar kişiye bağlı çalışanlara göre bir adım öne çıktı” değerlendirmesini yaptı.