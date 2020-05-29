Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 160,71 puanlık artışla 105 bin 520,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,76 azaldı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
29.05.2020 - 18:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,15'lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
707528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707528.aspx
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