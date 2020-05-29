Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 160,71 puanlık artışla 105 bin 520,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,76 azaldı.