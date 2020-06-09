Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 70 yerlilikte ve balistik zırh koruma özelliğine sahip araç 517 beygir gücüyle görev yapacak. Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman 8x8, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatın harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi. İlk defa 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman, Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLECEK

Toplamda iki milyon avroyu aşkın yatırımla hayata geçirilen Derman'ın beş yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın yüzde 50'sini ihraç etmek yer alıyor. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına karşılık vermek için hazırlanan Derman'ın hedef pazarında NATO orduları da yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan Koluman, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.