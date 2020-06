Türkiye Gazetesi

Bölgeye hem denizden hem de karadan ulaşım rahatlıkla sağlanıyor. Armutlu Tatil Köyü'nde ise 362 bin metrekare alan üzerine kurulu 17 bloktan oluşan ev konforunda, eşyası tefriş edilmiş 2 bin 136 apart dairede günlük 11 bin kişi konaklayabiliyor. Tatilcilerin, salgın sebebiyle apart daireleri tercih etmesi Armutlu Tatil Köyü'ne talebi sürekli artırıyor. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde fiziki mesafe kurallarına uyularak virüse karşı alınan tedbirler dâhilinde ziyaretçiler denizin tadını çıkarıyor. Dört adet yarı olimpik üstü açılıp kapanan 28 derece ısıtılmış deniz sulu yüzme havuzu, beş adet aile havuzu, dört çocuk havuzu ve su kaydıraklarının bulunduğu tatil köyünde denize girmek isteyenler için ise bir adet karma, bir adet hanımlara özel plaj bulunuyor. Ayrıca tesislerde dört adet kaplıca havuzun yanı sıra dairelerin tamamında kaplıca suları kullanılıyor. Tatilciler eğlencenin her türlüsünü bulabiliyor.