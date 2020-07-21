Altın rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın ne kadar? (21 Temmuz 2020 altın fiyatları)

Altın rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın ne kadar? (21 Temmuz 2020 altın fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 21 Temmuz altın fiyatları merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte altın alış satış fiyatlarında son durum..

Altın fiyatları 21 Temmuz Salı gününe rekor kırarak başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcıların merakla araştırdığı gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları… GRAM ALTIN 400 TL SINIRINI AŞTI Serbest piyasada gram altın fiyatları saat 08.30’da kaydedilen verilere göre 401 liradan işlem görüyor. ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Serbest piyasada kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 652 lira alış ve 659 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Altın (ONS)

1.819,22

1.819,69 Yarım Altın

1.301,40

1.318,10 Cumhuriyet Altını

2.602,50

2.625,8

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