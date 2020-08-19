Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Albayrak, 'Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi. Milletimiz her şeyin farkında. Biz ülkemizi daha ileriye taşıyacağız' dedi.