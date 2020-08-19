Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Albayrak, 'Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi. Milletimiz her şeyin farkında. Biz ülkemizi daha ileriye taşıyacağız' dedi.
Bakan Albayrak: Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi
19.08.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Albayrak, 'Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi. Milletimiz her şeyin farkında. Biz ülkemizi daha ileriye taşıyacağız' dedi.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
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