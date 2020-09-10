Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Otomobil Sanayiinde bulunan galericiler, ÖTV uygulanmadan önce haftalık on araç satarken, şu an bu satışlar iki araca düştüklerini söyledi. Yalçınkaya, en son gelen zammın yeni araçlara gelse de ikinci el araçlarına da çok net etkilediği belirtti. Yalçınkaya “ÖTV zammı geldi ve şu anda hareket iyice durdu. Bıçak gibi kesti işlerimizi. Zaten araba fiyatları ikiye katladı. ÖTV zammı ile birlikte fiyatlar uçtu. Böyle olunca millet arabalarına biniyor. Alan satan yok. Piyasa durdu, ihtiyacı olan satacak arabasını, ama şu anda herkes beklemede” diye konuştu. Otomobil galericileri ise yaşanan durgunluğun önüne geçmesi için yol arıyor. Bazı galericiler ÖTV zammını olumlu karşılasa da sürekli oynayan fiyatın sabitlenmesi için kışın gelmesini bekliyor.