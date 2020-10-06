Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ‘Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi-Mobility LAB’ kuruldu. Kuruluşa ilişkin protokol, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde imzalandı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devlet ile üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin verildiği merkezin, başarılı gençler için sunduğu AR-GE imkânlarıyla, kendi teknolojisini üreten bir Türkiye olma yolunda büyük katkılar ortaya koyacağını söyledi. Bakanlık olarak hareketlilik-mobilite kavramını çok önemsediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda tüm yenilik ve gelişmeleri dünya ile eş zamanlı olarak ülkeye adapte ettiklerini bildirdi. “Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde 164'lük artış gerçekleşti. 2020'de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54'ü otomobillerden oluşuyor. 2003'te 4 milyon 700 bin otomobil varken Ağustos 2020 itibarıyla bu sayı 2,7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı” diyen Bakan Karaismailoğlu, artık geleneksel ulaşım sistemlerinin yerini çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyeti artırılmış yeni nesil hareketlilik sistemlerinin aldığını kaydetti. Yerli scotter hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu “Şehir içi ulaşımda geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotter’lar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-Scotter bulunmaktadır, üç milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Yerli ve millî elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık” değerlendirmesini yaptı.